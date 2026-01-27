La Guardia Civil cede un helicóptero a la ULE para sus estudiantes de Aeronáutica

La Universidad de León dispone desde hoy de un helicóptero BO-105 procedente del servicio aéreo de la Guardia Civil de León que ha sido cedido por el Ministerio del Interior a la entidad académica para el uso de los alumnos de Ingeniería Aeronáutica en sus prácticas.

"Va a contribuir a que nuestros estudiantes no sólo utilicen el simulador que tenemos o el túnel de viento, sino que realmente puedan hacer prácticas en algo que es real como es un helicóptero", explicó la rectora de la ULE, Nuria González. "Que nadie piense que va a salir nadie volando pero sí que nuestros estudiantes van a aprovechar todos los mecanismos que tiene el helicóptero para conseguir esos conocimientos que después les van a ayudar en su inserción en el mundo laboral".

"Hay muchos ayuntamientos que están pidiendo helicópteros y hemos tenido la suerte de que nosotros pues podamos contar desde hoy pues con uno de estos aparatos para que nuestros estudiantes del Grado en Aeroespacial o del Máster en Aeronáutica también puedan hacer esas prácticas", señaló la rectora.

"El aparato estuvo en los años 2013 y en los años 2017 prestando servicio en la provincia de León", puntualizó el teniente coronel César Sánchez, jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil. Su misión era "mayoritariamente rescates y también búsqueda de personas desaparecidas o cualquier otro tipo de cometido que por sus peculiaridades pudiera ser necesario a la hora de realizar nuestro trabajo, nuestro servicio cotidiano. En principio es un aparato que tiene más o menos una autonomía de 300 a 400 kilómetros de autonomía, consta de una tripulación y puede cargar hasta hasta hasta tres personas o mil kilos de carga", señaló el teniente coronel.

El director de la Escuela de Ingenierías Aeroespaciales de la ULE, Joaquín Barreiro, destacó las opciones que abre el nuevo helicóptero "que nos permite completar los simuladores que hay en la Universidad con equipos reales que permite a nuestros estudiantes el tocar, el sentir, que siempre es importante más allá de lo que son los libros o las simulaciones, siempre hay que tocar. Las personas somos analógicas, nos gusta tocar y yo creo que este equipo nos va a permitir pues esto y eso va a ser importante para la formación de los estudiantes del ámbito no sólo aeronáutico, aeroespacial, sino también de la radioingeniería mecánica, que es un equipo donde van a poder analizar la estructura de las aeronaves, materiales, mantenimiento, aeronavegabilidad, aerodinámica".

Los últimos modelos de este helicóptero están en Mauritania, y se dedican "a la salvaguarda del litoral de nuestras costas, buscando o tratando de detectar tanto el arribaje de embarcaciones que transporten inmigrantes ilegales o que traten de traficar con drogas, pues también se han empleado mucho estos medios y realmente es una respuesta que viene a complementar todas las capacidades operativas que tiene la Guardia Civil en la lucha, tanto contra la delincuencia como en el orden público y la seguridad ciudadana", significó el teniente coronel Sánchez.