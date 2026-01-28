El Alvia de Barcelona a León suma otros dos topetazos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nuevas sacudidas para la conexión directa por tren entre León y Barcelona; la única que subsiste desde que liquidaron los nocturnos. El Alvia que procedía de la ciudad condal hasta León se topó con un bache en Alcover, provincia de Tarragona, que causó una primera incidencia en el trazado, con casi doscientos viajeros afectados por un retraso de casi una hora. El maquinista de este tren reportó la información del bache que más tarde se popularizó por formar parte del bestiario de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona. La conexión entre las dos ciudades estuvo alterada durante la jornada por esa incidencia. Para el tren que conecta Galicia y Barcelona y que es esencial en el largo recorrido que oferta la estación leonesa no se agotan las incidencias. Se vio afectado por un desprendimiento que terminó por arrollar cuando circulaba entre San Clodio y Frexeiro; por fortuna, el choque no ocasionó heridos entre los pasajeros, obligados a cambiar de composición para llegar a destino. Calvario interminable del tren.