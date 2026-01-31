La plaga de atropellos no da tregua en León: una mujer herida frente a Espacio León

La seguridad vial en León vuelve a estar en entredicho. La ciudad, que arrastra un "rosario" de accidentes similares en los últimos meses, sumó esta tarde un nuevo capítulo a esta preocupante estadística. En esta ocasión, el escenario fue la avenida del País Leonés, concretamente frente a la puerta principal del centro comercial Espacio León.

Los hechos ocurrieron al filo de las 17.25 horas, cuando una mujer de unos 50 años fue arrollada por un turismo, según informa el 112. Según los testigos presenciales, la víctima permaneció consciente tras el impacto, aunque presentaba heridas que requirieron asistencia inmediata.

Respuesta de emergencias

Tras el aviso al centro de emergencias, se activó un protocolo que incluyó a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía. Por su parte, Emergencias Sanitarias - Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico para atender a la mujer en el lugar y proceder a su posterior traslado hospitalario.

Un goteo que no cesa

Este atropello no es un hecho aislado. Se produce apenas 24 horas después de otros dos incidentes similares en la capital, lo que confirma una tendencia alarmante. La recurrencia de estos siniestros en los últimos meses ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los peatones en las vías leonesas y la necesidad de revisar las medidas de calmado de tráfico y la visibilidad en puntos críticos.