La UME de León apoya a Francia ante la ONU

De la mano de la ONU, el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del batallón leonés de la UME ha participado en una intensa preparación durante una semana en su capacidad de respuesta ante un retemoto. Cerca de 70 soldados salieron de Conde de Gazola para llegar hasta Sancoins, donde el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la ONU ponía a prueba las capacidades del séptimo Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil (el hómologo francés de la Unidad militar de Emergencias de España) para que renovar su certificación.

El quinto batallón está hermanado con el séptimo regimiento francés desde hace una década y colaboró de forma activa en la prueba que simulaba un terremoto. Así, los soldados de los dos países se enfrentaron a un escenario en el que tenían que localizar y extraer víctimas de entre los escombros en una situación completamente crítica y en la que contaron con el apoyo (y a su vez con el entrenamiento) del equipo cinológico leonés. Entre ellos, dos perros preparados para localizar a personas vivas y otros dos para la localización de cadáveres.

Ante una crisis como un terremoto de grandes dimensiones, en la que suelen implicarse diferentes países para realizar las acciones de apoyo, desde la UME destacan la importancia de la «interoperatibilidad» entre todos ellos, algo que se tiene en cuenta desde la ONU, que exige que todos los países que forman parte cuenten con unos estándares que les permitan trabajar en equipo bajo las normas y reglas que, precisamente, marca el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la Organización de Naciones Unidas, que fueron aprobadas en 2002 para fortalecer la eficacia y la coordinación.

El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de la Unidad Militar de Emergencias ha participado ya en varias operaciones internacionales en caso de catástrofes como Haití, Ecuador, México o Turquía, donde tuvieron que trabajar de forma conjunta con efectivos de otros países.

El séptimo Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil se hermanó con el quinto batallón de la UME en 2015, pero los incendios de este verano impidieron la celebración y ahora, aprovechando el ejercicio para la certificación de la ONU, se celebró en Sancoins con una serie de actos en los que participaron ambas agrupaciones. En el caso de Francia, su regimiento no tiene entidad propia como en España la UME, y depende de su Ejército de Tierra.