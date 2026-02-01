Los alumnos del Sagrado Corazón en el Javier aún sin enfermera y limpieza

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Ha pasado un mes desde que comenzase el segundo trimestre y los 25 alumnos del centro de Educación Especial Sagrado Corazón siguen sufriendo la falta de enfermera y el servicio de limpieza. Así lo denuncian las familias, que tienen la esperanza que, por lo menos, el conserje se incorpore ya este mes de febrero, «porque las puertas están abiertas y los niños se pueden escapar», comenta una de las madres, para añadir que no descartan emprender otra vez movilizaciones para exigir que se cumplan con las necesidades de los estudiantes y, tras años de espera, se construya un nuevo edificio para el Sagrado Corazón, ya que el actual no es capaz de asumir la demanda.

«A las familias no se nos informa de nada», lamentan, para recordar que la situación es extrema en el Javier. Recuerdan que hay estudiantes que comen a través de una sonda y que requieren de la presencia constante de una enfermera, que tras el cese de una de las dos que había —una en cada edificio—, la que se quedó regresó al Sagrado Corazón, donde hay más alumnado. «Hay niños que ya han dejado de ir», comentan ante las familias, que exigen que se les informe sobre cómo evoluciona la situación.

Algunos de los alumnos que están en el Javier gatean o tienen movilidad de reducida, con lo que la limpieza de las instalaciones en fundamental para ellos. «Nos dijeron que iban a contratar una empresa externa, pero tampoco ha llegado nadie», inciden, tras lamentar la situación en la que se encuentran los pequeños cada vez que van al colegio, con pañales y basura sin recoger, a lo que, a mayores añaden que, con el cambio, los 25 estudiantes que ahora tienen sus clases en el colegio Javier carecen aún de materiales para desarrollar su actividad lectiva.

«Ya hemos ido al Procurador del Común, pero estamos pensando en hacer una manifestación o lo que haga falta, porque así no podemos continuar», remarcan las familias, tras recordar que a pesar de que se ha anunciado que la Consejería de Educación construirá un nuevo edificio para acoger el colegio de Educación Especial Sagrado Corazón en el barrio de La Lastra, «aún irá para lejos, a ver cuándo llega», precisan. «El nuevo centro es muy urgente», precisan, ante la alta demanda de plazas que tiene ahora el colegio, lo que ha dejado pequeñas las instalaciones actuales por lo que han tenido que reorganizarse y, a la vez, prescindir de otros servicios para por atender las cuestiones más básicas del alumnado con necesidades educativas.