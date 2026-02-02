Roban un coche en el Polígono X de León, lo usan en dos atracos y lo abandonan con daños

Un Opel Ascona GT robado se convirtió el pasado fin de semana en el protagonista de una noche de delincuencia que comenzó en el Polígono X y terminó con dos asaltos a gasolineras en la provincia. Según el relato del propietario, el automóvil estaba estacionado en la calle Moisés de León.

Alrededor de las 00.30 horas del viernes al sábado, el dueño bajó a coger varias pertenencias y descubrió que la cerradura de la puerta del conductor había sido forzada, lo que comunicó a la Policía Local por vía telefónica y pidió una patrulla que esperó sin éxito, por lo que regresó a su domicilio. Sin embargo, al sentirse intranquilo, bajó de nuevo a las 02.45 horas de la madrugada para ver si el coche estaba bien, pero se llevó la sorpresa de que había desaparecido y quedaban cristales rotos en el suelo. Interpuso la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional.

Mientras se tramitaba la denuncia en la capital, el vehículo ya estaba siendo utilizado fuera de la ciudad. La Guardia Civil de Carrizo de la Ribera comunicó al afectado que su Opel fue identificado esa misma noche como el empleado para cometer dos robos en gasolineras.

Los asaltantes aprovecharon la potencia del modelo para desplazarse rápidamente entre los puntos de los atracos antes de regresar a la capital leonesa para abandonar el vehículo, que fue localizado a las 13.00 horas del sábado en el barrio de La Asunción con diversos daños graves apreciables a simple vista.