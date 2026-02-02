La gran huelga de maquinistas afecta a una decena de trenes en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se aproxima una huelga general en el sector ferroviario que anticipa uno de los paros más notorios y con más efectos en los últimos años; Semaf, el sindicato de referencia de los maquinistas, llama a este paro, una huelga general en el sector ferroviario los días 9, 10 y 11 de febrero, que involucrará, por parte de esta organización, a las ocho principales empresas ferroviarias que aportan tracción y en las que cuenta con la representación legal requerida para convocarla. Tras los accidentes mortales de la semana anterior, en los que tres maquinistas, un tripulante de a bordo y numerosos usuarios perdieron la vida (además de las personas que resultaron heridas de diversa consideración), Semaf anunció la convocatoria de huelga en el sector con el fin de reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español. Por ello, los paros se llevarán a cabo en el Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías; en las empresas privadas de transporte de viajeros de alta velocidad Iryo y Ouigo; y en las empresas privadas de transporte de mercancías Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail. Nadie duda, a una semana vista, que esa huelga será un éxito en cuanto a seguimiento debido al caldo de malestar que persigue ahora a varios sectores laborales del área ferroviaria, especialmente a los que tienen que ver con la seguridad y sufren el abandono de estructuras al que se exponen a diario el diferente material. Ya hay una decena de trenes marcados en los paros que se inician el próximo lunes y que afectan directamente a las conexiones por ferrocarril en la capital leonesa. De largo recorrido y regionales, los trenes afectados por entrar en la la relación de la huelga, dejarán gran parte de la franja horaria matinal y vespertina sin conexión a la capital leonesa con Madrid; de igual forma, en los trayectos inversos. Los paros de los días 9, 10 y 11 de febrero están convocados en jornada completa. La reivindicación principal es un cambio estructural en la adopción y aplicación de mecanismos en todo el ámbito ferroviario que garanticen la seguridad y la calidad del sistema. Empezando por adoptar medidas, a la mayor brevedad posible, cuando un profesional comunica formalmente situaciones de riesgo y anomalías en las infraestructuras ferroviarias, y terminando por la adopción proactiva de actuaciones frecuentes de diagnóstico y prevención sobre la red. «Resulta incomprensible que determinadas actuaciones de diagnóstico se realicen con espacios temporales de meses desde la última revisión. Igualmente, resulta incomprensible observar el deterioro paulatino de la infraestructura, que daña a los vehículos, supone un riesgo laboral para los profesionales y una absoluta pérdida de confort para los usuarios, además de los riesgos añadidos que, a medio plazo, conlleva para la operación. Es necesaria una completa revisión de las actuaciones y de los protocolos en materia de seguridad, así como de los mecanismos de aplicación de la seguridad en los diferentes supuestos», detalla el comunicado del sindicato de maquinistas que resuelve la convocatoria de huelga del sector comunitario.