Los baches revientan ruedas en la N-120

Otra de las incidencias que se veía venir por el abandono del mantenimiento y el ajetreo del invierno sobre el firme de la N-120 sobrevino esta misma mañana: los baches, que son hoyos, empiezan a dañar a vehículos. Algunos, con ruedas reventadas,se vieron obligados a interrumpir el trayecto. Los operarios de la empresa de conservación salieron con urgencia a tapar las grietas, que en algunos casos ya emergen como cráteres en mitad de la calzada. El fenómeno es repetido en ese tramo urbano donde las 120 se hace travesía y condiciona la vida de los residentes de esta zona del alfoz de la capital leonesa. Valverde y San Miguel, los más afectados.