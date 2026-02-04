La Udrume ya tiene en León drones terrestres y acuáticos y el 50% del personal llegará en abril

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El 1 de abril es fecha clave para la Udrume. A principios del mes de enero Defensa sacó las vacantes para cubrir el 50% de los efectivos que integran esta unidad de la UME dedicada al manejo de los drones aéreos, terrestres y acuáticos. El objetivo es que a finales de este año la plantilla ya esté al completo.

Junto con el avance en la incorporación del personal, la Udrume cuenta ya con drones de diferentes tipos para poder trabajar en todos los medios. Actualmente son quince los RPAs: seis aéreos, cuatro acuáticos y cinco terrestres. Estos últimos, el conocido como el ‘Asturcón’, que actualmente ya se está poniendo a prueba en entornos de nieve en la zona de Picos de Europa.

El 20 de mayo de 2024 se creó el núcleo central de esta puntera unidad que tiene su centro de operaciones en la base leonesa del Ejército de Tierra Conde de Gazola, aunque depende orgánicamente del Batallón de Transmisiones de la UME, con sede en Torrejón de Ardoz. La Udrume compartirá escenario con el quinto batallón de la UME en la base leonesa, aunque serán «independientes». Así, al medio millar de soldados del BIEM V se sumarán antes de que acabe 2026 el centenar de la Udrume.

«Uno de los retos de la UME es la transformación digital; es vital incorporar las tecnologías más modernas y estos materiales permitirán a la UME está mejor capacitada», resume el jefe de la Udrume, el comandante Juan Ignacio Fernández, en relación a los retos más inminentes a los que se enfrentará su unidad.

El aterrizaje de la Udrume va acompañado de nuevas instalaciones en la base Conde de Gazola. Dos de los hangares que se han construido en la zona del costerón, para todos los vehículos que precisa la unidad, ya han sido entregados al igual que el edificio de mando, al lado del del quinto batallón. El resto de las actuaciones —con un presupuesto total de 18 millones de euros para obras e infraestructuras como anunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el anuncio de la Udrume— «siguen a buen ritmo».

Cerca de dos decenas de militares integran ahora el grueso de la Udrume, a la espera de la incorporación de otro medio centenar en abril, y ya han puesto a prueba los medios disponibles en actuaciones como la dana de Valencia en 2024, la campaña de incendios de este verano. Los entrenamientos, como el que están realizando ahora en Picos de Europa, forma parte de la formación de los soldados junto con la puesta a punto de los diferentes sistemas de los que dispone la unidad de drones.