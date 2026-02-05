Las empresas responden a Courel y exigen una terminal de mercancías más ambiciosa para el Aeropuerto de León

Los empresarios leoneses no han recogido el guante que el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, les lanzó la semana pasada sobre el proyecto de una terminal de mercancías para el Aeropuerto de León. Aunque reconocen que en noviembre les planteó analizar el respaldo de los productores locales al proyecto, rechazan que pueda adquirirse cualquier compromiso sin conocer las condiciones en las que operará la terminal; y consideran un error limitar el funcionamiento a la provincia y no mirar a todo el noroeste. En todo caso, advierten de que es la Administración central la que tiene que realizar la inversión y convertirla en un tractor económico para León. «Ni la Diputación ni el Gobierno pueden trasladarnos los deberes que deben hacer ellos». La postura de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), el Círculo Empresarial Leonés (CEL) y la Cámara de Comercio es unánime, y así la trasladarán en los próximos días a Courel.

El presidente de la institución provincial condicionó en el pleno de la pasada semana la visita de la directora general de Aeropuertos de Aena, Elena Mayoral, comprometida en octubre por el ministro de Transportes Óscar Puente, a la realización de un informe que según él la patronal realizaría sobre cuántas empresas de la provincia utilizarían la terminal.

«El informe ya existe, lo encargó el consorcio y es amplio. La respuesta de los empresarios es positiva, se van a implicar con la terminal de mercancías si se crea, pero no puede plantearse al revés». Juan María Vallejo, presidente de la Fele, recuerda que «en España hay siete terminales de carga, y cuatro están en el Corredor Mediterráneo: Zaragoza, Barcelona, Valencia y Alicante. Hay otras en Sevilla, Vitoria y Madrid, está claro que falta una en el noroeste, y León es el nodo lógico para ubicarla. Si se plantea como una terminal para las empresas leonesas nos estamos equivocando. Y en todo caso el primer movimiento depende de la Administración central».

Para el presidente del CEL, Julio César Álvarez, los empresarios están «a favor de todo lo que se haga, pero no puede ser responsabilidad suya que se use o no, no se puede calcular cuánto pueden mover». Coincide en que «en todo caso tiene que ser un referente para todo el noroeste del país, y en eso la unidad de acción de las organizaciones empresariales leonesas es absoluta». Y apunta que «la inversión calculada para realizar la terminal de mercancías no es tan grande como para que el Gobierno no pueda asumirla».

El ejemplo de Villadangos

Los dos presidentes de las organizaciones empresariales ponen como ejemplo el polígono industrial de Villadangos. «Se realizó la infraestructura, y su ampliación, y las grandes empresas se han implicado, porque ya tenían el terreno. Y seguro que estas grandes empresas están también a favor de utilizar la terminal de mercancías».

Vallejo reclama además la importancia que la dotación al Aeropuerto de León de una terminal de mercancías tendría como tractora de nuevas inversiones y proyectos empresariales. «Y ese es también el papel de la Administración, permitir que la provincia tenga infraestructuras atractivas para captar nuevas iniciativas».

Las dos asociaciones han «sondeado» a sus empresarios, y aseguran que la «implicación total» que exigía el presidente de la Diputación es una realidad, pero «todo va a depender de cómo se desarrolle el proyecto».

El estudio de viabilidad sobre la terminal de carga ya recoge el interés de importantes empresas importadoras y exportadoras ubicadas en la provincia, y concluye que León puede captar volúmenes superiores a las de Vitoria y Zarazoga, «ambos casos ejemplos de viabilidad económica y similares al de León».