Las lluvias provocan desbordamientos en el alfoz de León y en Cacabelos

El Servicio de Emergencias 1-1-2 comunicó que ha sido informado de varios desbordamientos registrados en cauces de ríos de las localidades leonesas de Valverde de la Virgen y San Andrés del Rabanedo en las últimas horas.

En la comarca del Bierzo, esta situación se ha producido en la localidad berciana de Cacabelos, por la que pasa el río Cúa. Estos desbordamientos, según apuntó el 1-1-2, no han provocado, hasta el momento, afectaciones graves para la población.