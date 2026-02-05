Los radares pedagógicos solares de León: cómo funcionan, dónde están y si pueden sancionarte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El radar pedagógico solar es un dispositivo de seguridad vial diseñado para concienciar a los conductores sobre su velocidad real sin aplicar medidas punitivas. A diferencia de los radares convencionales que captan infracciones para emitir multas, estos paneles informativos detectan la velocidad de aproximación de un vehículo mediante ondas de microondas y la muestran en una pantalla LED de gran formato. Su alimentación proviene de paneles fotovoltaicos instalados en su parte superior, lo que les permite funcionar de manera autónoma y sostenible sin depender de la red eléctrica general, aprovechando la energía solar para mantenerse activos durante todo el día.

El funcionamiento de estos dispositivos es tan sencillo como efectivo para el cambio de comportamiento al volante. Cuando un coche se acerca, el sensor mide su rapidez y la proyecta en el panel; habitualmente, si el conductor respeta el límite, la cifra aparece en color verde o acompañada de una cara sonriente, mientras que si sobrepasa el máximo permitido, el número parpadea en rojo o muestra una señal de advertencia. Es importante destacar que estos radares no sancionan ni tienen capacidad para tramitar multas, ya que su objetivo es puramente educativo y disuasorio, apelando a la responsabilidad del usuario para que levante el pie del acelerador de forma voluntaria al verse "retratado" en público.

En la ciudad de León, la apuesta por esta tecnología ha crecido significativamente en los últimos años como parte del plan de movilidad segura y la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones. Actualmente, la capital leonesa cuenta con una red de una decena de estos dispositivos distribuidos estratégicamente en arterias donde se ha detectado una tendencia al exceso de velocidad o en entornos de especial protección. Su presencia es notable en las vías de entrada al centro urbano y en zonas residenciales donde el tráfico suele ser más fluido de lo deseado para la seguridad de los peatones.

La ubicación de estos "vigilantes solares" se concentra en puntos clave como la Avenida de la Universidad, la carretera de Carbajal, la Avenida de Portugal o las inmediaciones del Paseo del Parque. También se han instalado unidades en barrios como Eras de Renueva y Armunia, buscando calmar el tráfico en calles de carril único donde la velocidad está limitada a 30 km/h. Aunque no te quitarán puntos ni dinero de la cartera, estos radares registran datos estadísticos sobre el flujo de vehículos y las velocidades medias, una información que el Ayuntamiento utiliza para decidir dónde es necesario realizar futuras intervenciones urbanísticas o patrullas de control policial.