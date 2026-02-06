Indra ampliará su centro de excelencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Plan Estratégico de Potenciación y Crecimiento en Castilla y León: Visión 2027 de Indra supondrá la ampliación de sus instalaciones en Castilla y León, especialmente con el nuevo centro para la fabricación de drones anunciado en el polígono de Villadangos del Páramo, otros en Valladolid, uno destinado a seguridad y otro de fabricación de motores, la modernización del edificio que la multinacional posee en la capital leonesa, donde actualmente desarrolla actividades de ingeniería, así como el refuerzo del centro de Salamanca, en donde se prevé un crecimiento de la plantilla de en torno al diez por ciento, y el incremento de capacidades de mantenimiento para el sector Defensa en el municipio de Bembibre, en la comarca del Bierzo, según fuentes consultadas por Ical.

El Plan contempla para la Comunidad una inversión de 41,5 millones de euros y la contratación de más de 300 trabajadores. Los nuevos empleos se suman a los cerca de 1.350 trabajadores directos y aproximadamente 1.850 indirectos asociados.

Estas inversiones, una vez que el proyecto industrial se declare de interés prioritario, se deberán mantener en los emplazamientos contemplados durante al menos cinco años, desde la finalización del mismo en 2027. De igual manera, en lo referente al empleo, los objetivos marcados también se deben extender un lustro, como mínimo, hasta 2032.

El plan de expansión de Indra plantea distintas prioridades estratégicas, la primera centrada en la creación de un nuevo centro de producción de drones en el polígono de Villadangos del Páramo, con 20 millones de inversión, en el que se fabricarán avanzados sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAVs), incluida la familia Tarsis; el vehículo multipropósito Valero; y munición merodeadora (drones kamikaze), junto a la empresa emiratí Edge.

Esta planta, que permitirá dar empleo cuando se encuentre en plena actividad a 200 personas, comenzará a tener capacidad productiva a principios del mes de septiembre, por lo que en próximas fechas comenzará la contratación de personal de Formación Profesional e Ingeniería para poder empezar a fabricar y, antes de que finalice 2026, iniciar la entrega de los nuevos equipamientos.

La segunda de las infraestructuras beneficiadas con el plan será la ampliación del edificio del Centro de Excelencia de Seguridad, ubicado en León capital, lo que permitirá a Indra incrementar su capacidad operativa y facilitar la interacción con clientes, instituciones y profesionales del sector.

El desarrollo de este centro conlleva una ampliación y adaptación de 1.490 metros cuadrados de nueva superficie para elevar su capacidad operativa y el polo tecnológico.