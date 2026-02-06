Los 40 millones del "fracaso" de Feve en León, al descubierto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León hizo hoy públicos los datos solicitados al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Adif sobre los costes de las inversiones ya realizadas para la “fracasada” integración de la extinta Feve en la capital, que reflejan una cifra global de 21 millones, de los que 16 corresponden a las obras ferroviarias, 3,1 a la urbanización del entorno de la Estación de Matallana, 1,77 a la adquisición de parcelas y dos edificaciones, 100.000 a la demolición de las mismas y entre 6 y 6,5 millones de beneficios en la operación urbanística del entorno.

A los 21 millones invertidos por Adif hay que sumar las obras realizadas en San Feliz de Torío, así como las cifras invertidas por Renfe en la licitación de los trenes tranvía que nunca llegaron a operar. En cualquier caso, la Plataforma estima un importe global de 40 millones y lamenta que “la dejadez y falta de valentía de la clase política leonesa haya permitido el derroche de estas cantidades para un tren que ha perdido tres cuartas partes de sus viajeros y por el que se gastan 600 euros en taxis de sustitución al día”.

Insisten en que la única solución posible pasa por la conclusión de la integración iniciada en 2010, que es viable técnicamente como consideran demostrado con la presentación hace días del informe del grupo de asesoramiento técnico de la Plataforma. El colectivo, como todos los sábados, convoca mañana a la ciudadanía leonesa a llevar a cabo un corte simbólico de tráfico en la avenida Padre Isla (a la altura de la Estación de Matallana) de 13.30 a 14 horas.

Además, dada la proximidad de las elecciones autonómicas, animan a los ciudadanos a interesarse por “la magnitud y sinsentido de este proyecto fallido que es simbólico de la gestión de las políticas públicas en esta tierra y a tener en cuenta las responsabilidades políticas y personales de sus dirigentes a la hora de ejercer su derecho al voto”.