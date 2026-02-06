La ULE rinde homenaje a la Reina Urraca con una nueva medalla honorífica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León incorpora a su protocolo de distinciones la Medalla Reina Urraca, homenaje a la primera reina y emperatriz de Europa, con el objetivo de reconocer a personas y entidades externas cuyo impacto haya sido especialmente significativo para la sociedad leonesa.

La creación de esta nueva distinción, que se enmarca en el 900 aniversario de la muerte de la Urraca I de León y se suma a las ya existentes, la Medalla de la Universidad de León y Medalla de San Isidoro, viene a reflejar el liderazgo, la igualdad, la autonomía o la resiliencia que caracterizaron el gobierno y legado histórico de la soberana.

Valores que, según destaca la rectora de la ULE, se convierten en el espíritu inspirador de la medalla, simbolizando la capacidad de transformar el entorno, afrontar retos con determinación y fomentar la igualdad y la innovación en la sociedad. "La figura de la reina Urraca nos inspira cada día. Una mujer que debe ocupar un lugar destacado en la historia de nuestra provincia, pero también del conjunto de España. Desde la Universidad queremos reconocer y mantener vivo este legado a través de esta medalla”, destacó González.

Una medalla que, según recuerda la rectora, se viene a sumar a los congresos y actividades que desde las diferentes áreas de la Universidad se están programando a lo largo de este año conmemorativo. “Con esta medalla rendimos homenaje a su liderazgo, autonomía y resiliencia, y al mismo tiempo destacamos a quienes, siguiendo su ejemplo, contribuyen de manera significativa al desarrollo social, cultural y económico de nuestro territorio".

La incorporación de esta medalla se ha hecho efectiva tras la aprobación por asentimiento en Consejo de Gobierno de la modificación del reglamento de Protocolo, Símbolos, Honores y Distinciones. Una medalla que podrá concederse a personas físicas o jurídicas que mantengan una vinculación demostrada con la Universidad y que hayan alcanzado logros con impacto destacado en los ámbitos social, cultural o económico de la provincia.

La Medalla Reina Urraca será redonda, de oro y cuatro centímetros de diámetro, con una anilla superior y pendiente de una cinta verde del mismo ancho. En el anverso figurará el escudo de la Universidad junto a la leyenda ‘Medalla Reina Urraca de León’, mientras que en el reverso se grabará el nombre del galardonado y la fecha de concesión dentro de una orla de laurel.

La entrega de la distinción se realizará durante el acto oficial de la festividad de San Isidoro, reforzando así el compromiso de la Universidad de León con el reconocimiento público de quienes contribuyen de manera significativa al desarrollo de la sociedad leonesa, estrechando los vínculos de la institución con su entorno social, cultural y económico.