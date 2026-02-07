El INE confirma el tirón turístico de León: casi 20.000 noches de hotel más en 2025

La Plaza Mayor de León, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La fotografía que deja el turismo hotelero en León al cierre de 2025 es clara y contundente. La provincia no solo mantiene su atractivo, sino que lo refuerza con cifras que confirman una tendencia sostenida. Casi 20.000 noches de hotel más que el año anterior evidencian una evolución positiva que sitúa a León en una posición cada vez más sólida dentro del mapa turístico español.

León consolida su tirón turístico con más pernoctaciones hoteleras

El balance anual refleja 1.446.047 pernoctaciones en establecimientos hoteleros, frente a las 1.426.104 registradas en 2024. El incremento, del 1,4 %, adquiere relevancia dentro del contexto del turismo de interior, donde la competencia entre destinos es elevada. León logra crecer en un escenario exigente, reforzando su posicionamiento como provincia con capacidad de atracción estable.

Este comportamiento se alinea con la evolución general del sector en España, que volvió a cerrar un año récord en pernoctaciones hoteleras a nivel nacional, según los datos oficiales.

León y su peso dentro del turismo de Castilla y León

A escala autonómica, Castilla y León rozó los 8,9 millones de pernoctaciones hoteleras en 2025, con un crecimiento superior a la media nacional. Dentro de ese conjunto, la aportación de León refuerza el papel de la provincia en el turismo regional, apoyada en su oferta cultural, patrimonial y de naturaleza.

El dato confirma que León mantiene una evolución coherente con el conjunto de la Comunidad, que continúa consolidándose como uno de los principales destinos de interior del país.

León registra menos viajeros y más noches de estancia

Uno de los aspectos más significativos del balance anual es la ligera caída del número de viajeros en la provincia, un 0,7 % menos, hasta los 901.804. Este ajuste convive con el aumento de pernoctaciones, lo que indica una mayor duración media de las estancias, un comportamiento cada vez más habitual en los destinos de interior.

Este patrón se ajusta a la evolución del turismo vinculado a la calma, la naturaleza y las experiencias culturales, ámbitos en los que León presenta una oferta consolidada.

Castilla y León cerró 2025 con más de un millar de establecimientos hoteleros abiertos y un grado de ocupación medio del 35 %, por debajo de la media nacional. En fines de semana, la ocupación mejora, aunque el desafío sigue siendo incrementar la demanda fuera de los periodos de mayor afluencia.

En este contexto, León mantiene margen de crecimiento, especialmente en temporadas medias y bajas, gracias a la diversidad de su propuesta turística.

León cierra el año con un diciembre más moderado

El mes de diciembre dejó cifras más contenidas en la provincia, con un descenso interanual del 1,8 % en las pernoctaciones hoteleras. No obstante, el comportamiento del conjunto del año amortigua este ajuste puntual y refuerza la lectura positiva del ejercicio completo.

El cierre de 2025 confirma así que León mantiene una trayectoria turística al alza, respaldada por datos oficiales y una evolución estable que consolida su atractivo como destino de interior.