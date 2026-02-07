Un paseo por 120 años de noticias

Un paseo por 120 años de historia no tiene precio y de tenerlo sería el del periódico. Pocas cosas se pueden comprar a diario que den tanto por tan poco dinero. Diario de León es una de ellas. La exposición de los 120 años de Diario de León es un viaje apasionante a este pasado. Reciente y lejano como sólo un periódico centenario puede atesorar. Es una exposición fotográfica que cuenta noticias como si fuera una selecta hemeroteca. Hay política municipal, que precisamente observaban dos ex en lo de alcaldes: Mario Amilivia y Antonio Silván. Es cuestión, en su caso, de estar y de encontrarse como noticia que algún día les conectó con el cargo que desempeñaron en León. Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación (también estaba el Diputado de Cultura Emilio Martínez Morán), esperaba en la sección de la exposición en la que el público puede adquirir la página del periódico que quiera, para hacerse con una. Pero la cuestión quedó en la incógnita de cual fue la elegida. Antes de comenzar el acto, el patio del Museo Diocesano lucía espectacular con la llegada de los visitantes. Por ejemplo, por allí se veía a Paula Cuervo y Francisco González, de Caja Rural en representación de la entidad bancaria patrocinadora de la exposición de los 120 años de Diario de León, que departían con Adriana Ulibarri y Joaquín Torné.

Es en definitiva, también, contar lo que se ve en una exposición cargada de imágenes. De hecho, ya en su intervención, el director de Diario de León apuntaba a ello: «El periodismo de hoy no solo tiene que contar lo que ve, sino que además debe explicarlo, contextualizarlo, y para eso la imagen es fundamental. Observen si no, cómo en este vídeo se entienden algunas cosas de la historia de León solo viendo cómo las imágenes cobran vida. La Inteligencia artificial hace cosas que nos parecían imposibles hace apenas una década. Quizá esa adaptación a la Inteligencia Artificial sea nuestro próximo reto. Sabiendo que el objetivo principal es mantener la credibilidad de la que hablaba antes, el apoyo de nuestros lectores, un apoyo que sentimos de verdad y que, según la última Ola del Estudio General de Medios, nos ha colocado como el periódico tradicional más leído de toda Castilla y León».

La representación de los empresarios fue importante, con nombres fundamentales en León como Julio César Álvarez, Tomás Castro, Jesús Riol, Miguel Ángel Sánchez Fraile, Javier Sanz. Cada uno representando a sus empresas o diferentes entidades como sinónimo de esa pluralidad social que representa este periódico.

Todos ellos se llevaron antes y después la recomendación de este periódico como forma de disfrute de esta exposición: «Como también espero que celebren con nosotros este cumpleaños y nos acompañen en los muchos proyectos que tenemos en mente para llegar como próxima estación al 3 de febrero de 2027. Les invito a recorrer este magnífico patio del Museo de la Semana Santa de León, a cuyo patronato agradezco, como no puede ser de otro modo, que nos haya permitido exponer aquí una parte de la historia de León en imágenes», dijo al respecto Joaquín Torné.

Óscar Ruiz Fernández, coronel jefe de la base de León y director de la Academia Básica del Aire y del Espacio, fue uno de los altos representantes del estamento militar y que mostraba su sastisfacción por haber conocido de primera mano la exposición. Igual que Miguel Sánchez Guerrero, Miguel Ángel del Diego o Roberto Morán.

En definitiva una nutrida representación en la que reinó tanto el buen ambiente que hasta el desapacible día hizo un alto para dar paso hasta a un poco de luz.

Pudo parecer entonces el momento exacto en el lugar adecuado para recordar que hace 120 años, la diócesis de León alumbró El Diario de León. Como así lo recordaba este periódico en cuanto a que su fundador fue Juan Manuel Sanz y Saravia, obispo de León desde 1905 hasta 1909. Escritor prolífico y hombre atento a los signos de los tiempos, supo entender la importancia de la información impresa para reflejar una realidad viva que forma parte inseparable de la historia, la fe, la cultura y la identidad de León y de esta diócesis, que ha estado y está presente en sus páginas de diversas maneras. Hoy el periódico mantiene una sección religiosa semanal, fruto del compromiso de varios sacerdotes diocesanos. Además de impulsar sus primeros pasos, la Iglesia diocesana dirigió El Diario de León durante décadas, al mismo tiempo que fue objeto de información, interlocutora y colaboradora en la tarea común de servir al bien de las personas y de la sociedad hasta nuestros días. En este largo camino destaca especialmente uno de sus directores, el sacerdote diocesano don Antonio González de Lama, cuya huella permanece viva en la ciudad de León, donde un colegio y una calle llevan su nombre. Desde los primeros años del siglo XX, cuando El Diario de León iniciaba su andadura, la vida de la diócesis ocupaba un lugar natural en la crónica local: celebraciones, acontecimientos eclesiales, iniciativas educativas y sociales, fiestas patronales, restauración del patrimonio religioso o momentos especialmente significativos de la Iglesia diocesana y universal.

Puede que hayan cambiado tantas cosas que algunas ya ni se reconozcan, pero el hecho de encontrarse ayer en el Museo Diocesano para celebrar 120 años de Diario de León quiere decir que la historia continuará.