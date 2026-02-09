Otra tarde negra en el barrio leonés de Eras de Renueva: una joven cae al río y otra se estrella en moto

Eras de Renueva sigue siendo foco de sucesos constantes en una temporada aciaga. Después de los robos del fin de semana, esta mañana una menor ha sido salvada in extremis por la policía cuando había caído al río a la altura del Instituto del barrio y a poca distancia se ha producido un accidente de tráfico en el que un turismo ha arrollado a una motocicleta, a la altura del cruce de la calle Rio Camba con la carretera de Carbajal.

En el primer caso, se trataba de una menor de edad que se estaba ahogando en el río, a la altura de la pasarela del Instituto de Eras, en el margen correspondiente al Paseo de Salamanca.

La intervención se inició tras la llamada a la sala Cimacc 091 de un viandante que alertó a las fuerzas de seguridad al observar a una persona en el interior del río realizando gestos de auxilio. De inmediato, se activó un dispositivo de emergencia en el que participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

La patrulla de la Policía Nacional fue la primera en llegar al lugar y, ante la urgencia de la situación, los dos agentes integrantes del vehiculo radiopatrulla accedieron por el lateral al cauce del río, logrando sacar a la menor del agua.

Tras el rescate, los agentes protegieron a la menor con una manta térmica hasta la llegada de los servicios sanitarios, que procedieron a su traslado al hospital para una evaluación médica completa. Según las primeras informaciones, su vida no corre peligro.

La Policía Nacional destaca la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida actuación de los servicios de emergencia, factores que han resultado determinantes para salvaguardar la vida de la menor.

Poco después, a las 14.00 horas se recibió aviso em la Sala de Emergencias 112 de un accidente de un turismo y una motocicleta en la calle Río Camba, en la rotonda del cruce con la carretera LE-5504, en León.

Se dio aviso a Policía Nacional de León, a Policía Local y a Emergencias sanitarias Sacyl que envió recursos para atender a una mujer de 18 años.

TAMBIÉN UN SINIESTRO EN NAVATEJERA

A las 13,25 horas se recibió también en el 112 aviso de un accidente en Navatejera. Se trata de la salida de vía de un turismo en la prolongación de la calle Rubén Darío.

Se ha trasladado el aviso a Policía Local de Villaquilambre, a Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para atender a un varón de 20 años.