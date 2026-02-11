La Policía Local asegura que ha incrementado la seguridad en el aparcamiento de camiones de León

La Policía Local de León asegura que ha incrementado la vigilancia en el aparcamiento de camiones del Mercado de Ganados y que se ha mejorado la seguridad del recinto, en respuesta a las quejas de los propietarios de los vehículos de gran tonelaje que aparcan en el espacio reservado y que este fin de semana sufrieron ataques a sus vehículos pesados.

El cuerpo de seguridad municipal da fe de dos episodios el pasado mes de diciembre, los días 14 y 15 del último mes del año, y de uno más el pasado 7 de febrero. No hay constancia de más casos según la estadística de la Policía Local. Había registrado un caso denunciado ante la Comisaría de Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo. Teóricamente, los Cuerpos y Fuerzas de Seguidad del Estado están coordinados con las policías locales de las ciudades.

Los propietarios de los camiones abonan una tasa por la utilización del espacio para que las cabinas tractoras y los remolques puedan permanecer en el recinto durante el tiempo en el que no trabajan. Se quejan de que a pesar de abonar las cantidades estipuladas, las condiciones de seguridad dejan mucho que desear. Los usuarios a tiempo completo domiciliados en León o titulares de vehículos que tributen por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en el Municipio de León pagan al mes 44,40. euros, los usuarios a tiempo completo distintos de los anteriores abonan cada mes 55,45 euros y finalmente los usuarios de fin de semana abonan por cada fin de semana 16,65 euros.

REGLAMENTO DE USO

El reglamento de uso del párking determina que los usuarios de carácter permanente de fin de semana tendrán derecho a la reserva y uso de la plaza de estacionamiento que tengan asignada, durante todos los fines de semana (a partir de las 15.00 horas del viernes, más sábado y domingo todo el día). Pero el marco regulador no hace mención a las medidas de seguridad que se habrán de adoptar. La Policía Local recalcó ayer por vía oficial que se ha incrementado la seguridad en la zona y que se han mejorado los servicios que se prestan en el área de aparcamiento en cuestión.

Los camioneros aseguran que el Ayuntamiento sostiene que la puerta de acceso está bajo el control de una empresa de seguridad privada y que no es competencia municipal su mantenimiento.

Durante las últimas horas se han planteado la opción de emprender acciones de protesta, como un corte de tráfico. Lo han desestimado para no perjudicar a la empresa láctea que opera a poca distancia del punto en el que se produce la problemática, pero mantienen la necesidad de hacerse oir y de proteger las propiedades con las que sustentan su economía.

Además, los empresarios que usan estas instalaciones no gozan de ningún tipo de exención.