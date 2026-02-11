La fractura sindical castiga al viajero de León: más cancelaciones de trenes con la huelga al ralentí

Una persona consulta las cancelaciones de los trenes de alta velociad en la estación de Atocha en MadridEFE

La huelga de maquinistas en Renfe, convocada inicialmente para los días 9, 10 y 11 de febrero de 2026 tras los graves accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), ha experimentado un desarrollo desigual que sigue afectando a decenas de pasajeros en la provincia de León.

Los sindicatos mayoritarios —Semaf (sindicato de maquinistas), CCOO y UGT—, que representan más del 80% del sector, alcanzaron un acuerdo "histórico" con el Ministerio de Transportes el pasado lunes 9 de febrero.

Este pacto incluye un incremento significativo en la inversión en mantenimiento de la red (hasta 1.800 millones de euros adicionales hasta 2030), la creación de miles de empleos (alrededor de 3.650 plazas en Adif y Renfe) y mejoras en seguridad y procedimientos. Como resultado, estos sindicatos desconvocaron los paros a partir del martes 10 de febrero, permitiendo una recuperación progresiva del servicio en la mayor parte del país.

Sin embargo, varios sindicatos minoritarios —principalmente CGT, el Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) y Alferro— se han desmarcado de esta desconvocatoria. Estos sindicatos, que no participaron en las negociaciones clave con el Ministerio, han decidido mantener la huelga durante las jornadas del 10 y 11 de febrero. Alegan exclusión de las mesas de diálogo y reclaman garantías adicionales en materia de seguridad y contra la externalización de trabajos.

Esta decisión ha provocado incidencias operativas persistentes, especialmente en el día de hoy, 11 de febrero. Renfe ha notificado cancelaciones y falta de garantías de planes alternativos en varios servicios de Alta Velocidad (AVE), Media Distancia y otros trayectos, derivadas de la huelga operativa. Un ejemplo concreto es la supresión del AVE 05750 con origen en Madrid-Chamartín y destino Clara Campoamor (Oviedo), que no ha circulado esta mañana, afectando a pasajeros que tenían conexiones hacia o desde León.

En la provincia leonesa, donde la línea convencional y los servicios de larga distancia hacia Madrid, Valencia o Alicante son clave, se han registrado cancelaciones y retrasos notables en trenes con origen o paso por la capital leonesa y Ponferrada. La zona noroeste, con su dependencia de la red convencional, es una de las más impactadas por la adhesión parcial al paro.

Renfe mantiene habilitados cambios y anulaciones gratuitas para los billetes afectados, y lamenta las molestias causadas mientras trabaja para restablecer la normalidad lo antes posible. Fuentes oficiales insisten en que el servicio se recupera progresivamente gracias al acuerdo con los sindicatos mayoritarios, pero advierten de que las acciones de los sindicatos minoritarios pueden generar interrupciones puntuales hasta el final de la jornada.