El BOE confirma la revolución en el IRPF de 2025 por los gastos de guardería: así te afectan las deducciones en 2026

Habrá grandes novedades de Hacienda para la inminente declaración de la renta de los padres y madres con hijos en guarderías y centros infantiles.

Una modificación normativa publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado transformará la manera en que las guarderías y centros de educación infantil comunican información a Hacienda. El cambio, que entrará en vigor para las declaraciones del ejercicio 2025 que se presentarán en 2026, responde directamente a una sentencia del Tribunal Supremo que amplió el concepto de "autorización" para estos establecimientos.

La novedad principal consiste en que los centros deberán indicar explícitamente el tipo de autorización administrativa con la que operan. Esta información resultará crucial para que las familias españolas puedan aplicar correctamente la deducción por maternidad incrementada en su declaración de la renta, un beneficio que puede suponer un alivio económico significativo para los hogares con menores de tres años.

El Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, modifica el modelo 233, la declaración informativa por gastos en guarderías que estos centros deben presentar anualmente. La reforma introduce campos adicionales que permitirán distinguir entre establecimientos con autorización educativa y aquellos que cuentan con otro tipo de licencia administrativa para la custodia de menores.

Origen de la modificación normativa

El cambio regulatorio tiene su origen en la Sentencia del Tribunal Supremo 8/2024, de 8 de enero, que estableció una doctrina jurisprudencial determinante. Según esta resolución judicial, la expresión "guarderías o centros de educación infantil autorizados" no se limita exclusivamente a aquellos establecimientos con autorización de la administración educativa competente.

La sentencia aclaró que también se incluyen los centros que disponen de la autorización necesaria para la apertura y funcionamiento de actividades de custodia de menores, según las disposiciones normativas aplicables. Esta interpretación amplió significativamente el espectro de establecimientos cuyos gastos pueden beneficiarse de la deducción fiscal.

Antes de esta sentencia existía cierta confusión sobre qué tipos de centros cumplían los requisitos legales. Muchas familias en España se veían obligadas a renunciar a deducciones fiscales legítimas porque el centro infantil al que acudían sus hijos no disponía de autorización educativa formal, aunque sí contaba con las licencias administrativas correspondientes para operar.

Contenido técnico de la declaración informativa

El modelo 233 modificado incluye ahora un nuevo campo denominado "Tipo de autorización". Los declarantes deberán consignar el código 1 si disponen de autorización expedida por la autoridad educativa competente, o el código 2 si cuentan con otra modalidad de autorización administrativa.

Esta distinción permitirá a la Agencia Tributaria ofrecer datos fiscales más precisos y completos a los contribuyentes cuando preparen su declaración de la renta. De esta manera, las familias podrán verificar fácilmente si los gastos de guardería que han satisfecho durante el ejercicio resultan elegibles para la deducción por maternidad incrementada.

Adicionalmente, se ha modificado la redacción del campo relativo al NIF del titular de la autorización. Ahora este dato deberá cumplimentarse en todos los casos en que el titular de la autorización sea diferente al declarante, mejorando así la trazabilidad y calidad de la información fiscal.

La declaración informativa recoge múltiples datos sobre cada menor inscrito: identificación completa del niño o niña, datos del progenitor o persona con guarda y custodia, meses completos de asistencia al centro, gastos anuales totales satisfechos e importes subvencionados que se hayan abonado directamente al establecimiento.

Impacto sobre centros educativos y familias

Para las guarderías y centros infantiles autorizados en España, esta modificación supone una actualización necesaria de sus sistemas de gestión y declaración. Deberán asegurarse de consignar correctamente el tipo de autorización con la que operan, bajo riesgo de proporcionar información incompleta o inexacta a la administración tributaria.

Los centros con autorización educativa formal simplemente marcarán el código 1 y deberán especificar la comunidad autónoma u organismo que expidió dicha autorización, seleccionando entre las 20 opciones disponibles que incluyen las 17 comunidades autónomas, el Ministerio de Educación, entidades locales y otros organismos.

Por su parte, las guarderías que operan con licencias administrativas municipales o autonómicas para actividades de custodia infantil, pero sin autorización educativa específica, marcarán el código 2. Este reconocimiento formal de su situación les permite participar plenamente en el sistema de deducciones fiscales.

Para las familias españolas, especialmente aquellas con madres trabajadoras que pueden aplicar la deducción por maternidad, estas modificaciones suponen mayor transparencia y seguridad jurídica. Sabrán con certeza si el centro elegido para sus hijos cumple los requisitos legales para beneficiarse del incremento de 1.000 euros anuales adicionales en la deducción.

Calendario de aplicación y presentación

La orden ministerial que introduce estas modificaciones entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, su aplicación práctica se producirá por primera vez para las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 2025, que los centros deberán presentar durante 2026.

Esto significa que las guarderías y centros infantiles disponen de un periodo de adaptación razonable para actualizar sus procedimientos internos, sistemas informáticos y protocolos de cumplimiento normativo. Durante el ejercicio 2025 deberán recopilar la información según los nuevos campos establecidos.

Las familias, por su parte, notarán los efectos cuando preparen su declaración de la renta de 2025, que presentarán entre abril y junio de 2026. En ese momento, los datos fiscales proporcionados por Hacienda incluirán la información sobre el tipo de autorización del centro, facilitando la aplicación correcta de las deducciones correspondientes.

Principios de transparencia y eficiencia administrativa

La norma ha sido elaborada respetando los principios del procedimiento administrativo común: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. El Ministerio de Hacienda sometió el proyecto a trámite de audiencia e información pública, garantizando la participación ciudadana.

Según la exposición de motivos, la modificación busca generar las menores cargas administrativas posibles para ciudadanos y centros educativos, optimizando el uso de recursos públicos y respetando los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del sistema tributario español.

La medida también persigue objetivos de neutralidad fiscal entre diferentes tipos de establecimientos infantiles, evitando discriminaciones injustificadas entre centros con autorización educativa y aquellos con licencias administrativas de custodia que cumplen igualmente con los requisitos de calidad y seguridad exigidos por la normativa aplicable.