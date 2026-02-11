El CEL anuncia a los ganadores de sus Distinciones Empresariales 2025: compromiso y talento para impulsar León

El secretario general del CEL, Nicesio Álvarez y la vocal y coordinadora del Grupo de Mujeres Empresarias, Azucena Ramos, durante la presentación de una de las personas galardonadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) ha presentado hoy las Distinciones Empresariales 2025, correspondientes a la 23ª edición del Premio Círculo de Oro, que reconocen la aportación de empresarios y entidades que contribuyen de forma decisiva al desarrollo económico, social y territorial de la provincia de León.

El secretario general del CEL, Nicesio Álvarez y la vocal y coordinadora del Grupo de Mujeres Empresarias, Azucena Ramos, han anunciado esta mañana el nombre de los cuatro galardonados con las Distinciones Empresariales 2025 en las categorías de Expansión Territorial, Mujer Empresaria, Joven Empresario y Economía Social, según acordó por unanimidad la junta directiva del CEL en su reunión del 29 de enero.

La Distinción a la Expansión Territorial ha recaído en Miguel Ángel Suárez Valladares, socio único y administrador de Servicios Periciales Mina, por haber impulsado desde León una empresa de referencia en peritación técnica con implantación en varias provincias del norte de España, manteniendo su sede y el empleo en la provincia.

La empresa cuenta actualmente con una plantilla de 18 profesionales con capacidad para abordar peritaciones complejas en múltiples ámbitos: automoción, incendios, reconstrucción de accidentes, comisariado de averías, arquitectura, urbanismo, etc., alcanzando una facturación anual en torno a 1,25 millones de euros.

Como Mujer Empresaria, el CEL ha reconocido la trayectoria de Eva Granda González, fundadora y directora de Fisioestética León – Evolution Clinic, en reconocimiento a su trayectoria como emprendedora, fisioterapeuta y experta en estética avanzada, con más de 15 años de experiencia en el sector de la belleza, la salud y el bienestar. Ha desarrollado y consolidado un modelo empresarial propio desde León, una metodología innovadora, el “Método Granda” que está marcando la diferencia en este sector.

Esta Distinción no solo pone en valor los resultados empresariales sino la capacidad de liderazgo femenino para transformar ideas en proyectos sostenibles, innovadores y con impacto social y económico.

La Distinción Joven Empresario ha sido concedida a Daniel Velasco Rodríguez, CEO de Bierzo Natura, por una trayectoria emprendedora iniciada desde muy joven y por su firme apuesta por El Bierzo como territorio para invertir, generar empleo y desarrollar proyectos empresariales sostenibles.

Daniel Velasco representa una nueva generación de empresarios leoneses que han decidido formarse fuera para volver, invertir y crear empleo en su territorio. Su apuesta por El Bierzo y por crear un proyecto propio y profesionalizado en turismo activo, ocio y tiempo libre como Bierzo Natura y Loko Natura le han convertido en un referente emprendedor que emplea a 22 trabajadores y más de 70 fijos discontinuos, contribuyendo al empleo juvenil y a la proyección positiva de la comarca.

Por último, la Distinción Economía Social ha recaído en ADERLE, Asociación de Enfermedades Raras de León, representada por su presidenta, Camino Lorenzana Velilla, por su labor de apoyo, visibilización y defensa de los derechos de las personas afectadas por enfermedades raras y sus familias.

La entrega de las Distinciones y del Círculo de Oro 2025 tendrá lugar en la Gala del CEL de Oro, que se celebrará el 27 de febrero a las 20.00 horas, destinando el 10 % de la recaudación a ADERLE.

Las entradas se pueden adquirir en la sede del CEL (55€)