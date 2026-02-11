Una acción social que se multiplica desde el voluntariado a la educación financiera

Publicado por M. J. M. León Creado: Actualizado:

Un compromiso con León que va más allá de la actividad financiera, y que refleja la voluntad del banco de formar parte de la vida social, cultural y deportiva de los territorios en los que está presente. Es el que mantiene ABANCA con la provincia, y que se traduce en la organización de exposiciones con fondos de su colección de arte, las actividades de voluntariado para la conservación del entorno natural o las iniciativas de educación financiera para personas mayores y estudiantes. También desarrolla una estrecha colaboración con la Universidad de León tanto en el ámbito educativo como en el cultural; mientras impulsa una fuerte vinculación con los valores del deporte a través de patrocinios como el del Ademar León o el Foro Internacional del Deporte (FID).

Una de las primeras actividades de carácter social que la entidad impulsó en León fue el voluntariado para la protección del medio ambiente, con actividades que realiza desde 2015. El año pasado esta tarea se intensificó con dos que destacan especialmente: la protección de suelos que se quemaron en los incendios del verano, y la contribución a mejorar el hábitat del oso pardo. En el caso de los incendios fueron más de 55 las personas que, convocadas por ABANCA y Afundación, su Obra Social, participaron en el plan de acción que se desarrolló en el entorno de Las Médulas. El grupo se esforzó en la protección de los suelos quemados realizando labores de

mulching o acolchado con paja en el entorno del Lago Sonido o Laguna Larga, entre otros, para impedir que las cenizas llegaran hasta el agua. También alimentaron a la fauna. Por otro lado se desarrolló la iniciativa enmarcada en el proyecto Life Osos con Futuro, en el bosque del Feixolín, coordinado por la Fundación Oso, de cuyo patronato es miembro ABANCA. La actuación consistió en retirar plásticos que se habían utilizado para la repoblación forestal realizada para mejorar el hábitat de los animales, y que pudieran tener más alimento. La educación es otro de los aspectos en los que la entidad mantiene un fuerte compromiso con los territorios en los que desarrolla su actividad, por ejemplo a través de su programa de educación financiera, a menudo en colaboración con otras instituciones, como es el caso de la Universidad de León. El año pasado ABANCA continuó las actuaciones de su programa de formación y capacitación digital para personas mayores en las zonas rurales, que forma parte de un plan de acción que el banco puso en marcha en 2022 para mejorar la inclusión y la seguridad financiera de la población de más edad, especialmente aquella que vive en los pueblos y está en un entorno menos digitalizado. A lo largo de 2025 las sesiones se centraron en la prevención del fraude y la ciberseguridad, con jornadas en las que se ofrecían a los participantes consejos para que puedan operar de forma segura con sus tarjetas financieras y a través de los canales de autoservicio, como los cajeros automáticos o la banca móvil. Respecto a los fraudes, la formación se centró en los más habituales, como el

vishing, el smishing, el phising o el malware, para que los usuarios puedan detectarlos y evitarlos. La formación alcanzó a más de 600 personas.

Colaboración artística

En el ámbito de la formación ABANCA colabora también con la Universidad de León en el Máster en Ciencias Actuariales y Financieras, dentro del compromiso de ofrecer propuestas formativas de calidad. También ha firmado un acuerdo con Afundación para impulsar la innovación educativa.

En el ámbito de las exposiciones, también la Universidad acogerá después de Semana Santa la muestra Goya, Hellboy. Una iconografía de monstruos. Se trata de una muestra del artista francés Stéphane Levallois que reflexiona sobre el universo fantástico del pintor utilizando a uno de los monstruos más populares del cine y el cómic. Esta colaboración se extenderá durante al menos cuatro años y contará también con varias muestras de la colección de Arte de Afundación, que cuenta con más de 5.000 piezas de grandes artistas.