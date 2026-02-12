La Guardia Civil suma 19 nuevos buceadores de élite tras completar su formación en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha concluido un nuevo curso de buceador de la Guardia Civil por el que 19 agentes ya están habilitados para prestar servicio en el GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) por todo el territorio nacional. Han finalizado la formación en el embalse de Bárcena en Ponferrada (León), tras realizar diferentes prácticas en Cádiz y Murcia.

El curso inició su proceso de selección el pasado mes de agosto con un total de 76 aspirantes. De todos ellos han alcanzado la titulación 19 guardias civiles. Sus últimas clases las han recibido en el embalse de Bárcena en Ponferrada, donde han sido formados como buceadores con prácticas como la de heligruaje con el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil en León.

La finalización del curso habilita a los guardias civiles a prestar servicio en los diferentes GEAS. En Castilla y León su sede se encuentra en la provincia de Valladolid, desde donde participan en búsquedas de desaparecidos, seguridad en eventos, control administrativo en pruebas deportivas, recogida de muestras y confección de atestados judiciales, etc.

El trabajo que desarrollan estos especialistas se realiza siempre en equipo, siendo este uno de los valores que tratan de inculcar los instructores al alumnado durante la realización del curso. También aumentar la resistencia física y el autocontrol en situaciones complicadas a las que se enfrentarán en sus futuros destinos.

Gran parte de los instructores participantes en este curso fueron los primeros en desplegarse durante la Dana de Valencia en 2024, cuando formaban a los alumnos del anterior curso, así como en el dispositivo desplegado por la Guardia Civil en Andalucía con motivo de las recientes inundaciones.

No existe un perfil concreto entre los participantes en el curso, salvo su pasión por el medio acuático (natación, buceo…). Los alumnos tienen edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, vienen desde todo el territorio nacional, de diferentes especialidades y de todas las escalas.

Hasta el año pasado, todos los componentes de la especialidad eran hombres. En el curso de 2024 completó su formación la primera guardia civil del GEAS, quien, por primera vez, ha participado como instructora en un curso de formación.

Una vez finalizado el curso, los guardias civiles serán destinados a todos los GEAS de la geografía nacional.

