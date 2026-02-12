Docentes, ampas y vecinos claman mejoras en los colegios de San Andrés

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El «abandono insostenible» de las infraestructuras educativas y deportivas de Pinilla unió ayer a representantes de la Felampa Sierra Pambley, la Junta de Personal Docente y los vecinos en una protesta ante el colegio Antonio Valbuena. La exigencia es clara: que la Junta y el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo repliquen el acuerdo firmado en la capital leonesa, que garantiza 2M€ anuales para el mantenimiento de los centros.

El panorama descrito por los portavoces es de inmuebles deteriorados. El presidente de la Junta de Personal Docente, Javier Ampudia, calificó de «intolerable» que los alumnos sean «rehenes de las rencillas y el conflicto competencial» entre administraciones. La situación más grave se vive en el parvulario de Pinilla y en el pabellón César Álvarez, cerrado desde 2023 por «amenaza de ruina».

El presidente de la asociación de vecinos de Pinilla, David Martínez, alertó sobre el riesgo para la seguridad de los 75 niños que acuden al parvulario. «No se puede tener a los pequeños con los suelos levantados, moho, techos desconchados y setas que parecen níscalos por las humedades», denunció tras comparar la situación con una «ruleta rusa». El malestar vecinal también se dirige al Ayuntamiento de San Andrés, al que reprochan no haber solicitado subvenciones específicas para el pabellón, a pesar de que parte del techo se desplomó apenas un día después de su cierre. A la protesta se sumaron miembros del PSOE, Vox, IU y Cs. Si no hay compromisos firmes, en un mes se manifestarán. «No pararemos hasta ver las máquinas trabajando», sentenciaron.