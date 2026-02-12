La Junta atribuye el deterioro de los colegios de San Andrés a «problemas heredados»

Ante la situación de los centros educativos de San Andrés del Rabanedo, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, salió al paso de las críticas señalando que las deficiencias actuales son fruto de «problemas heredados de muchos años» y responden a una histórica falta de actuaciones necesarias que, con el tiempo, ha agravado la situación. Diego reconoció que la ausencia de un mantenimiento constante —competencia que suele recaer en el ámbito municipal— puede terminar convirtiendo problemas puntuales en daños estructurales de mayor envergadura.

Confirmó que se han mantenido diversas reuniones con San Andrés para trasladar la hoja de ruta de lo que «se debería haber hecho». No obstante, ante la petición de los manifestantes de firmar un convenio de colaboración similar al que la Junta mantiene con el Ayuntamiento de León para la mejora de centros, Diego sugirió que la clave reside en la gestión local. «Lo conveniente es no buscar soluciones ajenas, sino poner soluciones en tu propio ayuntamiento», afirmó. Mantuvo que se están atendiendo las situaciones de urgencia para garantizar el funcionamiento de las aulas. Sin embargo, el conflicto evidencia una brecha entre esas intervenciones y la necesidad de un plan de reforma integral que el municipio lleva años demandando para sus centros públicos.