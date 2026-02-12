El Alvia Barcelona-León acumula más de cinco horas de retraso debido al temporal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El temporal no da tregua y sigue afectando a toda España. En las líneas ferroviarias, el mal tiempo se suma a la huelga y los problemas en la infraestructura derivando en importantes retrasos y cancelaciones de diversos trayectos por toda la geografía española.

Mientras Andalucía continúa sin tren de alta velocidad que conecte con Madrid, Cataluña es otra de las zonas más afectadas en materia ferroviaria. La provincia leonesa está sufriendo las consecuencias de esta problemática con el tren Alvia de Renfe que conecta Barcelona con León.

Este jueves el Alvia que debía salir de la ciudad condal esta mañana acumula a esta hora 288 minutos de retraso. Las causas de la demora se atribuyen a la presencia de varios plásticos en la catenaria entre L'Arboç y Vilafranca del Penedès, según ha informado Adif. La retirada de esos plásticos ha finalizado a primera hora de la tarde, aunque la circulación tiende a normalizarse de manera gradual. Se desconoce a qué hora llegará a la capital.

Este tren es uno de los que más afecciones ha sufrido esta semana debido a los efectos de la borrasca.