León arranca el año con una inflación del 2%

León ha iniciado el año 2026 con una contención de precios más pronunciada que la media nacional, situando su Índice de Precios al Consumo (IPC) en un incremento interanual del 2%. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia leonesa se mantiene en una posición intermedia dentro del contexto autonómico, igualando la tasa de Palencia y Zamora, pero situándose tres décimas por debajo del 2,3% registrado en el conjunto de España.

La evolución mensual en León destaca por registrar el descenso de precios más contenido de toda la comunidad autónoma. Mientras que en provincias como Salamanca el IPC cayó un 0,8% respecto a diciembre impulsado por las rebajas, en León esa bajada mensual fue de apenas un 0,3%, mostrando una mayor resistencia a la caída en el corto plazo.

Factores que impulsan la inflación

El encarecimiento de la vida en la provincia y en la región viene marcado principalmente por sectores específicos. Las bebidas alcohólicas y el tabaco encabezan las subidas con un 4,8%, seguidas muy de cerca por la hostelería —restaurantes y alojamientos— que registra un 5,1%. También ejercen presión al alza los seguros y servicios financieros con un 4% y la cesta de la compra, con un incremento en la alimentación del 3,4%. En un escalón más moderado se sitúan el cuidado personal (2,8%), la sanidad (2%) y las actividades culturales y deportivas (1,9%).

El respiro para el bolsillo de los leoneses llega de la mano de las rebajas de enero, que han provocado un desplome del 1,9% anual en vestido y calzado, llegando al 13,2% si se compara solo con el mes de diciembre. Asimismo, la vivienda y el transporte han actuado como frenos de la inflación gracias a que el precio de la electricidad y de los combustibles ha subido con menos fuerza que en el mismo periodo del año anterior. Otros sectores como las comunicaciones y el menaje también han mostrado variaciones negativas o muy contenidas.

León en el mapa autonómico y nacional

Dentro de Castilla y León, la provincia se ubica lejos de los incrementos más altos registrados en Salamanca (2,5%) o Valladolid (2,4%), y por encima de los datos más bajos de Ávila (1,7%) o Burgos (1,8%). A nivel país, la comunidad se sitúa en una zona templada de la tabla, con Madrid liderando las subidas (3%) y otras regiones como Galicia o Asturias mostrando un comportamiento algo más plano con un 1,9%.

Los precios bajaron en el mes de enero en tasa mensual en todas las comunidades, más en Asturias y La Rioja (-0,7 %), y en todas las provincias excepto Ourense (0,3 %), según los datos del índice de precios de consumo (IPC) dados a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por comunidades, los precios cayeron por encima de la media (-0,4 %), además de en Asturias y La Rioja, en Canarias y Navarra (-0,6 %) y en Madrid, Extremadura, País Vasco y Castilla y León (-0,5 %).

Igualaron la media Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, además de Melilla, y registró un menor descenso Cantabria, además de Ceuta (-0,3 %).

Con estos descensos, solo Madrid llega al 3,0 % en tasa anual; Cantabria y la Comunidad Valenciana se sitúan en el 2,5 %; Baleares en el 2,4 %; Aragón, Canarias, Extremadura y País Vasco en el 2,3 %, igual que la media nacional; Navarra en el 2,2 %; Andalucía y Castilla y León en el 2,1 %; Cataluña en el 2,0 %; y Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja en el 1,9 %.

Por provincias, las mayores reducciones de precios en tasa mensual correspondieron a Albacete, Lugo y Salamanca (-0,8 %) y a La Rioja, Asturias y Santa Cruz de Tenerife (-0,7 %) y las menores, al margen de la subida de Ourense, a Tarragona y Teruel (-0,2 %).

Por grupos, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron más en Navarra (0,9 %), Baleares (0,8 %) y Madrid y Murcia (0,7 %), las cuatro, además de Melilla (1,1 %), por encima de la media, mientras que en Asturias solo aumentaron un 0,1 % y en Aragón, Castilla y León, Extremadura y La Rioja un 0,3 %.

Por su parte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, subió en enero de forma destacada en Cantabria y Galicia (1,5 %) y algo menos en País Vasco (1,2 %), Extremadura (1,1 %) y Cataluña (1,0 %), con incrementos mucho menores en La Rioja (0,3 %) y Castilla-La Mancha (0,5 %).