Sergio Boixo y César de la Fuente, nuevos Honoris Causa de la ULE, defienden la inversión en ciencia para que el talento regrese a España

Un momento del acto de la distinción de los nuevos Honoris Causa de la ULE.ÁNGELOPEZ

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Son jóvenes, de gran talento y con una trayectoria científica y académica intachable. Uno de León y el otro titulado por la Universidad de León y ambos desarrollan su carrera profesional en Estados Unidos. Sergio Boixo y César de la Fuente son los nuevos doctores honoris Causa de la institución académica leonesa, que se suman a un claustro ya con 59 distinguidos.

“Es fundamental confiar en la ciencia a largo plazo y en España las agendas son más cortoplacistas. Todo el mundo debe pensar que la ciencia es un motor. Da igual ser de derechas, de izquierdas o de centro. Es fundamental incrementar el porcentaje del PIB en investigación “, ha remarcado el biotecnólogo César de la Fuente, tras apuntar que a España le resulta “difícil retener el talento “ pero que se debe hacer un esfuerzo “ porque muchos quieren volver”.

Boixo, al igual que De la Fuente, defiende la enseñanza y la universidad pública porque en las aulas “se desarrolla la ciencia básica que da lugar a avances que se explotan económicamente por la empresa privada. Hay que apoyar la ciencia y también en el ámbito de las empresas. Hay que apoyar la ambición tecnológica “.

Los dos distinguidos han hecho énfasis en el honor que supone para ellos la distinción de la Universidad, algo que les sorprendió e ilusionó a partes iguales y que hoy se plasma en la procolaria ceremonia en El Albéitar.

Frente a los avances tecnológicos, Boixo, directivo de Google, pone en valor las Humanidades que muestran el camino “ de la prudencia para tomar las decisiones adecuadas. En este aspecto las universidades tienen un papel muy importante”.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, remarca que distinguir a De la Fuente y Boixo es una declaración de las intenciones de la institución académica: “ Somos una universidad pública que apuesta por el talento, es esfuerzo y la vocación. Una universidad abierta al mundo, porque desde León y la Universidad de León se puede llegar al mundo y a donde uno mismo se proponga"