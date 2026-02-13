El BOE lo confirma: lo que pocos saben del IMV que puede dejarte sin la ayuda

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Miles de beneficiarios de prestaciones sociales en España se enfrentan este 2025 a una obligación administrativa que, de no cumplirse, podría derivar en la pérdida inmediata de su ayuda económica. La normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado establece requisitos fiscales ineludibles para quienes perciben determinadas rentas de garantía, convirtiendo la presentación de la declaración de la renta en un trámite esencial más allá de consideraciones tributarias.

La campaña de la Renta, que se desarrollará hasta el 30 de junio de 2026, adquiere especial relevancia para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital. A diferencia de otros contribuyentes que pueden estar exentos de declarar según sus ingresos, este colectivo debe cumplir sin excepciones, independientemente de que su cuota resulte cero o que la prestación constituya su única fuente de ingresos.

La peculiaridad de esta situación radica en que, aunque la ayuda económica está mayoritariamente exenta de tributación, la obligación formal de declarar persiste como requisito administrativo. Esta aparente contradicción genera confusión entre los beneficiarios, muchos de los cuales desconocen que el incumplimiento de este deber fiscal puede costarles la prestación que constituye su principal sustento económico.

Marco normativo y exenciones fiscales

El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que estableció el Ingreso Mínimo Vital, y sus posteriores modificaciones recogidas en sucesivas publicaciones del BOE, determinan el carácter exento de esta prestación en el IRPF. Según la normativa vigente, la cuantía recibida no tributa siempre que no supere 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Para el ejercicio fiscal 2024, cuya declaración se presenta en 2025, el límite de exención se sitúa aproximadamente en 12.600 euros anuales. Esta cifra supone una referencia crucial, ya que únicamente el exceso sobre dicha cantidad estaría sujeto a tributación. En la práctica, la mayoría de beneficiarios del IMV se mantienen por debajo de este umbral, lo que implica que su declaración resultará con cuota cero.

Sin embargo, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social han establecido un mecanismo de control cruzado mediante el cual verifican el cumplimiento de las obligaciones fiscales como condición para mantener la prestación. Esta coordinación interadministrativa busca garantizar la transparencia en la gestión de las ayudas públicas y detectar posibles incompatibilidades o situaciones de fraude.

Situaciones que requieren especial atención

La obligatoriedad de declarar afecta no solo al titular de la prestación, sino a toda la unidad de convivencia registrada. Este concepto engloba al conjunto de personas que residen en el mismo domicilio y cuyos ingresos se computan para determinar el derecho y la cuantía del Ingreso Mínimo Vital. Por tanto, cualquier modificación en la composición familiar o en las rentas percibidas debe reflejarse adecuadamente en la declaración.

Un aspecto especialmente relevante es la combinación del IMV con otras ayudas o ingresos. Cuando el beneficiario percibe simultáneamente prestaciones autonómicas, subsidios por desempleo o rentas del trabajo, aunque sean esporádicas, la suma total de ingresos puede aproximarse o superar el límite de exención. En estos casos, resulta imprescindible cuantificar correctamente cada fuente de renta para determinar la parte sujeta a tributación.

La Agencia Tributaria recomienda especial precaución al optar entre declaración conjunta o individual en el caso de unidades familiares. Aunque la normativa del IMV obliga a presentar la declaración, la elección de modalidad puede influir en el resultado final, especialmente cuando uno de los cónyuges percibe rendimientos del trabajo y el otro es beneficiario exclusivo de la prestación.

Consecuencias del incumplimiento

La falta de presentación de la declaración de la renta constituye un incumplimiento grave de las obligaciones asociadas a la percepción del Ingreso Mínimo Vital. La normativa establece que este incumplimiento puede motivar la suspensión inmediata de la prestación, e incluso su extinción definitiva si no se subsana en el plazo requerido tras el correspondiente requerimiento administrativo.

Además de perder la ayuda mensual, el beneficiario puede enfrentarse a la obligación de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente desde el momento en que dejó de cumplir los requisitos. Esta devolución puede extenderse a varios meses e incluir intereses de demora, generando una deuda con la Administración que complica aún más la situación económica del afectado.

La Seguridad Social realiza revisiones periódicas del cumplimiento de requisitos, cruzando datos con la Agencia Tributaria. Este sistema de control detecta automáticamente a quienes, estando obligados a declarar, no lo han hecho, iniciando procedimientos de oficio que pueden culminar en sanciones administrativas adicionales a la pérdida de la prestación.

Recomendaciones para los beneficiarios

Los expertos fiscales recomiendan a los perceptores del IMV en España no demorar la presentación de su declaración, aprovechando los servicios de asistencia telefónica y presencial que la Agencia Tributaria habilita durante la campaña. Muchas oficinas ofrecen cita previa específica para contribuyentes con rentas bajas, facilitando el proceso mediante el sistema Renta Web o el programa PADRE.

Resulta fundamental conservar toda la documentación justificativa de ingresos y situación familiar, incluyendo certificados de la Seguridad Social sobre las cantidades percibidas en concepto de IMV. Esta información permite cumplimentar correctamente los apartados correspondientes y evitar errores que puedan generar requerimientos posteriores o retrasos en la tramitación.

Para aquellos beneficiarios que perciben únicamente el Ingreso Mínimo Vital, la declaración resultará generalmente sencilla y con resultado a devolver cero o a ingresar cero. No obstante, cumplir con esta obligación formal garantiza la continuidad de una prestación vital para miles de familias españolas en situación de vulnerabilidad económica.