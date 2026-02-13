Un galardón poético celebra su 52ª edición con 6.000 euros en juego

Publicado por Redactora jefa Área Exterior y Revista Redacción Creado: Actualizado:

La capital leonesa vuelve a convertirse en el epicentro de la creación lírica en España con la apertura de una nueva convocatoria de uno de los premios más antiguos y prestigiosos del panorama literario nacional. El galardón poético González de Lama alcanza su edición número 52, consolidándose como un referente ineludible para autores y críticos especializados en el género. La dotación económica asciende a 6.000 euros, además de diez ejemplares de cada una de las ediciones del poemario ganador.

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes las bases de esta nueva convocatoria en Junta de Gobierno Local con el firme objetivo de fomentar la cultura y la creatividad poética. El certamen cuenta cada año con más participación ya que en la anterior edición de 2025 se presentaron 773 poemarios de entre los que el ganador fue 'Reino (éramos)' del escritor y poeta Santiago López Navia. En 2024 fueron 623 las obras presentadas.

La convocatoria, que deberá publicarse próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia, está abierta a la participación de personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y siempre que sus obras estén escritas en español y no hayan obtenido el Premio González de Lama en, al menos, las cinco últimas convocatorias. Los trabajos presentados al concurso deberán ser inéditos y no haber obtenido ningún premio en otros concursos de poesía previamente fallados, ni podrán ser traducción ni adaptación de otras obras. Serán de temática libre y con una extensión no inferior a 500 versos ni superior a 1.000. Para la concesión del premio, la Concejalía de Acción y Promoción Cultural formará un jurado compuesto por cinco personas de reconocida solvencia en el ámbito de la crítica literaria y/o de la creación poética, actuando como presidenta de este la concejala del área.