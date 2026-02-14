Boixo y De la Fuente, dos Honoris Causa con poso científico leonés

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los flecos de los birretes académicos volvieron ayer a mecerse en el Aula Magna de El Albéitar en un acto que sirvió para elevar a 59 el claustro de doctores Honoris Causa de la Universidad de León con la incorporación de dos jóvenes científicos. Sergio Boixo, nacido en León, y César de la Fuente, gallego quien integra parte de la primera promoción de biotecnólogos que se formó en el Campus de Vegazana. Dos carreras brillantes ligadas a la inteligencia artificial que desde hace años desarrollan en Estados Unidos.

«Es fundamental confiar en la ciencia a largo plazo y en España las agendas son más cortoplacistas. Todo el mundo debe pensar que la ciencia es un motor. Da igual ser de derechas, de izquierdas o de centro. Es fundamental incrementar el porcentaje del PIB en investigación", remarcó el biotecnólogo César de la Fuente, tras apuntar que a España le resulta «difícil retener el talento", pero que se debe hacer un esfuerzo «porque muchos quieren volver». Boixo, al igual que De la Fuente, defendió la enseñanza pública porque en las aulas «se desarrolla la ciencia básica que da lugar a avances que se explotan económicamente por la empresa privada. Hay que apoyar la ciencia y también en el ámbito de las empresas. Hay que apoyar la ambición tecnológica".

Frente a los avances tecnológicos, Boixo, directivo de Google, puso en valor las Humanidades que muestran el camino «de la prudencia para tomar las decisiones adecuadas. En este aspecto las universidades tienen un papel muy importante». Su padrino de ceremonia, Enrique López, lo calificó como «lo más parecido a un sabio» por su vinculación con diferentes las ramas del conocimiento y en su intervención tras recoger los guantes, la medalla y el birrete, Boixo hizo un llamamiento a sus «paisanos» y a los estudiantes para que apuesten por la «curiosidad» tras incidir en que un «guaje» como él ha llegado a liderar un grupo de investigación de una de las compañías más importantes y que de León también han salido dos astronautas. «Esta es la prueba de que el talento leonés no tiene fronteras y el filandón tradicional, alrededor del fuego, demuestra que el conocimiento se construye en sociedad porque en él se transmiten la identidad y la sabiduría», dijo.

«El Honoris Causa cierra el círculo», señaló César de la Fuente en su intervención, tras relatar su periplo investigador, para añadir que fue en León donde tuvo «un flechazo con las bacterias» y sintetizó una aspirina, hechos que para él fueron «una reveltación: la ciencia no es contemplar la vida, se puede intervenir para mejorar la vida". Su madrina Laura López, destacó su aportación para combatir la resistencia que han desarrollado los seres humanos a los antibióticos a lo que De la Fuente añadió: «Tenemos poco tiempo, pero vivimos en una época extraordinaria para poner el descubrimiento científico al servicio de la humanidad».

Ambos destacaron el papel de la tecnología y sus últimos avances, entre ellos la computación cuántica y la inteligencia artificial, con la que ambos trabajan. La rectora, Nuria González, remarcó que su distinción es una declaración de las intenciones de la institución académica: «Somos una universidad pública que apuesta por el talento, el esfuerzo y la vocación. Una universidad abierta al mundo, porque desde León y su Universidad se puede llegar al mundo y a donde uno quiera".