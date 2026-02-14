León amanece cubierto de blanco en un sábado con alerta naranja en la montaña y fuertes rachas de viento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La capital leonesa ha cumplido hoy con el pronóstico meteorológico despertando cubierta por la nieve, una situación que ya se esperaba tras los avisos emitidos durante la jornada de ayer. El resto de la provincia se enfrenta a un sábado marcado por la inestabilidad atmosférica. En la Cordillera Cantábrica, el riesgo es importante debido a un aviso naranja por nevadas intensas y viento que se mantendrá crítico hasta el mediodía. Por su parte, el resto de la provincia permanece en aviso amarillo por fuertes rachas de viento, un fenómeno que complicará los desplazamientos por carretera hasta bien entrada la tarde, cuando se espera que el temporal comience a remitir.

Estado de las carreteras y recomendaciones

La situación en la red viaria requiere precaución. La nieve ya condiciona la circulación en la AP-66, donde la DGT recomienda circular con extrema prudencia entre Caldas de Luna y Montejos del Camino. Asimismo, en la A-6 a la altura de Combarros, la presencia de nieve en la calzada obliga a reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

En cuanto a los termómetros, el frío ha vuelto con fuerza a la provincia. En la capital y las zona llanas, las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 7°C, mientras que las mínimas caerán hasta los -1°C al final de la jornada. Sin embargo, la sensación térmica será mucho más baja, situándose en torno a los -4°C debido a la intensidad del viento del noroeste que soplará durante gran parte del día.

En las zonas de montaña, el ambiente será gélido, con valores que difícilmente abandonarán los valores negativos y heladas que se prevén de moderadas a fuertes. Esta caída del mercurio, unida a la humedad, facilitará la formación de placas de hielo tanto en las aceras de la ciudad como en la red viaria provincial, por lo que se recomienda extremar la precaución.