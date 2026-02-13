León, en aviso naranja este viernes por nevadas en la Cordillera Cantábrica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se sitúa hoy en el centro de la inestabilidad meteorológica al ser la única zona de la comunidad en aviso naranja por riesgo de nevadas. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la Cordillera Cantábrica leonesa espera una acumulación de nieve que puede alcanzar los 20 centímetros en 24 horas en cotas superiores a los 1.000 metros.

Un temporal que se prolongará hasta el sábado

La situación de alerta naranja ha comenzado a las 06.00 horas de este viernes y está previsto que permanezca activa, al menos, hasta el mediodía de mañana sábado. Además de la nieve, la montaña de León se encuentra bajo aviso amarillo por fuertes rachas de viento que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora, complicando las condiciones en las zonas más elevadas de la provincia.

Mientras León afronta el nivel de riesgo más elevado, otras provincias como Ávila, Palencia, Segovia y Zamora permanecen en aviso amarillo por diferentes fenómenos. En el caso de la provincia leonesa, el impacto de la nieve y el viento marca la jornada de este viernes, exigiendo especial precaución en las áreas de la Cordillera Cantábrica debido a la intensidad de las precipitaciones sólidas previstas.