Restablecido el tráfico en la autopista del Huerna en sentido León

El tráfico por la autopista autopista del Huerna (AP-66), principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, ha quedado restablecido tras permanecer cerrado total o parcialmente durante una hora en sentido León a la altura del túnel de Barrios, a unos diez kilómetros del peaje de La Magdalena, a consecuencia del accidente de un camión que hizo tijera sobre la calzada, informó la Delegación del Gobierno.

El incidente se produjo en una vía en la que desde la tarde de ayer se recomendaba no sobrepasar la velocidad de 100 kilómetros por hora y los camiones debían circular por el carril derecho y sin realizar adelantamientos a consecuencia de la nieve.

Además, la principal alternativa para los desplazamientos por carretera entre el Principado y León, la carretera N-630 a través del puerto de Pajares, permanece cerrada a vehículos pesados y son necesarias las cadenas para los turismos después de que la Delegación del Gobierno activase la fase alerta prevista en el protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas adversas en la red de carreteras del Estado.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en Asturias hasta las 12:00 horas de hoy se esperan nevadas en la cordillera y en los Picos de Europa y por encima de los mil metros se esperan acumulados de nieve de hasta veinte centímetros por encima de los mil metros.

Por otra parte, según informa el 112 Asturias, en la red autonómica de carreteras están cerrados los altos de San Isidro, El Connio y La Farrapona y es obligatorio el uso de cadenas para circular por los puertos de El Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, Bustantigo, La Marta, Leitariegos, Tarna, Cerredo, El Acebo, La Colladona, La Cobertoria, Somiedo, San Lorenzo y Ventana