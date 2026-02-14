Sábado de pasión del Nazareno y la Virgen de los Reyes en León

Concierto de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla en León.Virginia Moran

Más de cuatro mil personas sucumbieron a la música de Semana Santa en el concierto ofrecido por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla en el Palacio de Exposiciones de León, donde de la mano de la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León, los sevillanos hicieron una escala en su gira de esta temporada. En el escenario, ambos pusieron de relieve la música cofrade como un calentamiento previo a la Semana Santa que ya está a la vuelta de la esquina, al pasar el carnaval. Dos estilos diferentes, el sevillano y el leonés, que se dieron la mano en el escenario con un mismo fervor y una misma pasión por la música y la Semana Santa.