Carnaval de León 2026: estos son los ganadores del desfile

La ciudad de León vivió este sábado una jornada de Carnaval con más de 1.500 participantes que desfilaron por las calles de la capital leonesa. El desfile, organizado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento, culminó en la Plaza de Toros con la entrega de premios del concurso de disfraces, que este año repartió 7.000 euros distribuidos en distintas categorías.

El evento contó con la participación de seis parejas e individuales, cuatro pequeños grupos, trece grupos grandes, seis comparsas y nueve carrozas. Los participantes desafiaron las bajas temperaturas para mostrar sus elaboradas creaciones, inspiradas en temáticas variadas como el circo, los animales, seres fantásticos y la propia historia de León. El buen ambiente marcó la tarde de sábado durante todo el recorrido, que reflejó el trabajo previo e imaginación de cada participante.

La jornada festiva demostró que el Carnaval sigue siendo una de las celebraciones más esperadas en la capital leonesa, con una participación que superó las expectativas y llenó las calles de música, color y diversión. Desde primera hora de la tarde, familias y grupos de amigos se congregaron en las principales arterias del centro para disfrutar del espectáculo.

Los premios

En la categoría de comparsas el primer premio fue para el Ampa de Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) que se presentó al concurso de Carnaval con 'Leona del Santo Grial'. En segundo lugar, quedó el Ampa de San Claudio con 'Circlaudio' y el tercer puesto fue para 'The new Thriller' de Infinity Dance Studio. En la categoría de grupos el primer premio fue para 'Vuelo infinito' del Ampa San Juan de la Cruz. El Ampa Ceip Luis Vives se hizo con el segundo premio con 'Nanautili' y el tercero, el Ampa de La Asunción con 'La sabana de La Asunción'.

En pequeños grupos el primer puesto fue para 'Pilotando por los aires', el segundo para 'Mad Max', de Los Pedales, y el tercero para 'Cerveza Cazurrina, la más fina'. En la categoría de individuales y parejas el primer premio fue para 'Reina de corazones', el segundo para 'Peter y Garfio' y el tercero para 'Carrusel'.

En la modalidad de carrozas, 'Gaudí, piedra y ceniza' del Ampa de Quevedo fue la ganadora seguida del Ampa de San Claudio con 'Circlaudio' y de 'Mad Max', de Los Pedales.