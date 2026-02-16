Los vados de La Lastra se rigen por la ley del oeste

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Lastra muestra ademanes de zona fronteriza; algunos, propios de las prisas a las que invitan sus largas avenidas, el acelerador, el coche, la transición que a veces confunde el extrarradio con la zona periurbana. Otros, emergen de la necesidad de los vecinos de marcar el territorio. En uno de los edificios de reciente estreno se marca el contorno de la zona vado con unas peñas, a modo de mojón, un hito, la linde, hasta donde llega el pasillo de acceso. El aparcamiento en batería se asoma a nuevos modelos de licencia de vado permanente.