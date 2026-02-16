UPL presenta el recurso para abrirse un puesto en el debate autonómico
Alicia Gallego y Luis Mariano Santos aducen que se busca un foro en "clave nacional" que dejará atrás las necesidades reales de la autonomía
UPL ya ha presentado el recurso para, después de que la Junta Electoral de Castilla y León les dejase fuera de los debates autonómicos de cara a las próximas elecciones del 15 de marzo, revertir la situación y hacerse un hueco en el foro alegando que, junto con Soria Ya! forma un grupo parlamentario que representa a más del 5% de la población de Castilla y León, "como exige la ley".
La secretaria general de los leonesistas y candidata a la presidencia de las Cortes, Alicia Gallego, y el actual portavoz del grupo parlamentario, Luis Mariano Sánchez, aducen que el objetivo de su veto en el debate se debe a que los grandes partidos quieren un enfoque "en clave nacional", dejando de lado las necesidades de la autonomía.
Gallego y Santos han presentado el recurso tanto a la Junta Electoral Central como a la Junta Electoral de Castilla y León y consiederaan que se ha hecho "una interpretación interesada" de la ley porque durante los últimos cuatro años "se ha tenido el cupo suficiente y las condiciones de grupo parlamentario". "No se puede reinterpretar la ley", alega Santos.
"Quieren llevar el debate autonómico a clave nacional", aduce Gallego para añadir que su recurso busca restituir una decisión "caciquil, arcaica y retrógrada" y que, además desprende "cierto tufillo machista o conservador, porque podría estar una mujer en el debate, ellos sólo buscan una estética con las listas cremallera".
Luis Mariano Santos considera que la presencia de UPL "molesta" y que el grupo, está dispuesto a organizarse para los dos debates planteados, en los que en uno participaría UPL y en otro Soria Ya!, "porque sería lo justo, la forma de cumplir con la ley. Dejarnos fuera es una falta de respeto a nuestros votantes. Es una decisión alegal".
De cara a la campaña eletoral, Alicia Gallego apunta que su objetivo trabajar "pegados a la tierra, con reuniones con colectivos que nos muestran las carencias de la Junta y tener la voz de las tres provincias, donde hay proyectos pendientes desde hace 20 años".