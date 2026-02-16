UPL presenta el recurso para abrirse un puesto en el debate autonómico

Luis Mariano Santos y Alicia Gallego, durante la rueda de prensa en la que anunciaron el recurso contra la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León. Carlos S. Campillo

UPL ya ha presentado el recurso para, después de que la Junta Electoral de Castilla y León les dejase fuera de los debates autonómicos de cara a las próximas elecciones del 15 de marzo, revertir la situación y hacerse un hueco en el foro alegando que, junto con Soria Ya! forma un grupo parlamentario que representa a más del 5% de la población de Castilla y León, "como exige la ley".

La secretaria general de los leonesistas y candidata a la presidencia de las Cortes, Alicia Gallego, y el actual portavoz del grupo parlamentario, Luis Mariano Sánchez, aducen que el objetivo de su veto en el debate se debe a que los grandes partidos quieren un enfoque "en clave nacional", dejando de lado las necesidades de la autonomía.

Gallego y Santos han presentado el recurso tanto a la Junta Electoral Central como a la Junta Electoral de Castilla y León y consiederaan que se ha hecho "una interpretación interesada" de la ley porque durante los últimos cuatro años "se ha tenido el cupo suficiente y las condiciones de grupo parlamentario". "No se puede reinterpretar la ley", alega Santos.

"Quieren llevar el debate autonómico a clave nacional", aduce Gallego para añadir que su recurso busca restituir una decisión "caciquil, arcaica y retrógrada" y que, además desprende "cierto tufillo machista o conservador, porque podría estar una mujer en el debate, ellos sólo buscan una estética con las listas cremallera".

Luis Mariano Santos considera que la presencia de UPL "molesta" y que el grupo, está dispuesto a organizarse para los dos debates planteados, en los que en uno participaría UPL y en otro Soria Ya!, "porque sería lo justo, la forma de cumplir con la ley. Dejarnos fuera es una falta de respeto a nuestros votantes. Es una decisión alegal".

De cara a la campaña eletoral, Alicia Gallego apunta que su objetivo trabajar "pegados a la tierra, con reuniones con colectivos que nos muestran las carencias de la Junta y tener la voz de las tres provincias, donde hay proyectos pendientes desde hace 20 años".