César de la Fuente, nombrado socio de honor de la Asociación de Biotecnólogos de León

La Asociación de Biotecnólogos de León (ABLe) ha nombrado socio de honor al investigador César de la Fuente, nombrado recientemente doctor Honoris Causa por la Universidad de León (ULE), por su trayectoria científica, su compromiso con la biotecnología y su cercanía con el alumnado de la Institución académica leonesa.

En un sencillo acto celebrado en el Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar, la Asociación de Biotecnólogos de León le hizo entrega de una placa conmemorativa y su nombramiento como 'Socio de Honor' de la entidad.

La aprobación oficial de esta distinción se produjo en la reunión de Junta Directiva celebrada el pasado 8 de enero de 2026, en reconocimiento a su destacada contribución a la investigación científica y a la biotecnología, así como a su implicación con el alumnado de la ULE, especialmente con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales.

Con este reconocimiento ABLe incorpora a César de la Fuente a un grupo de personas estrechamente vinculadas a la asociación y el desarrollo de la biotecnología en el ámbito local y nacional, en el que se encuentran figuras como David Álvarez (expresidente de ABLe y de la Federación Española de Biotecnólogos), la Sara García, (ex tesorera de ABLe y conocida por su trayectoria como astronauta) o Vicente Pellitero (impulsor y colaborador habitual en actividades divulgativas promovidas por la asociación, como Con Ciencia, Té o Pint of Science).

Desde ABLe se ha querido destacar la importancia de visibilizar referentes científicos en un contexto en el que la ciencia es, en ocasiones, "cuestionada desde posiciones alejadas del conocimiento especializado". En este sentido, César De la Fuente ha subrayado que la investigación constituye "un motor de progreso social y económico", al construir siempre sobre el conocimiento previo y ampliar las fronteras del saber, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

ESTRECHA RELACIÓN

Durante el acto representantes del alumnado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales han entregado a César de la Fuente un obsequio en nombre de los estudiantes de la Facultad, en un gesto que ha puesto de manifiesto la estrecha relación entre la comunidad universitaria y la figura del homenajeado.

Tras la entrega de los reconocimientos, socios de ABLe y estudiantes han compartido unos minutos con el investigador, quien ha mostrado una vez más su cercanía y ha ofrecido consejos a quienes están finalizando sus estudios y afrontan decisiones determinantes para su futuro profesional.

Con este acto ABLe pretende reafirmar su compromiso con el impulso de la biotecnología, la divulgación científica y el fortalecimiento de los vínculos entre la investigación, la universidad y la sociedad.