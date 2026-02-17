Compás de espera en la puñalada del sábado

El episodio del menor identificado como supuesto autor de la agresión con arma blanca en la madrugada del domingo en la plaza de Santo Domingo en la capital sigue en compás de espera. Fuentes de la investigación judicial consultadas por este periódico señalaron que no había constancia de la determinación de poner a disposición judicial al implicado, si bien las disquisiciones legales son particulares para jóvenes de estas edades. Los menores en edades comprendidas entre los 14 y 18 años, son sujetos imputables que responden penalmente por la comisión de un hecho delictivo según el tipo y gravedad del delito. Las medidas que prevé la ley van desde las económicas hasta la derivación en un centro de internamiento y para su imposición se toma en cuenta la edad del menor, sus circunstancias personales y la gravedad del delito cometido.

Inicialmente se había adoptado la determinación de recluir al investigado en su domicilo y ponerlo bajo la responsabilidad de la custodia de sus padres. Las exigencias legales en materia de protección de datos y la trascendencia de lo ocurrido silenciaron toda referencia a este caso en el ámbito oficial.

EN MANOS DEL FISCAL DE MENORES

A diferencia de lo que sucede en los procedimientos de adultos, la instrucción de este tipo de acontecimientos penales corresponde en exclusiva al Ministerio Fiscal. Es quien tramita la denuncia y el responsable inicial de las diligencias judiciales correspondientes.

De acuerdo a los últimos datos publicados por la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, la ejecución de medidas en medio abierto para enmendar los daños y entrenar habilidades sociales como alternativa al internamiento en un centro, se aplicó a 191 menores leoneses el año pasado, frente a 174 en el año anterior.

La tendencia de principio de año no preocupa tanto por la cantidad sino por los efectos..