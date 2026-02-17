La astronauta de León Sara García: "Tengo los pies en la tierra hasta que tenga una misión"

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

"Tengo los pies en la tierra hasta que tenga una misión espacial, entonces tendré que centrarme en ella", dice la astronauta leonesa Sara García, en relación a todos los proyectos que está desarrollando en la actualidad y sobre la posibilidad de que, como seleccionada por la Agencia Espacial Europea algún día emprenda un viaje más allá de las fronteras de la estratosfera.

La joven científica ha asistido a la inauguración de la ampliación del Centro de Empresas de Base Tecnológica inaugurado en el barrio de Eras de Renueva, acompañada por el alcalde de León, José Antonio Diez, y la rectora de la Universidad de León, Nuria González.

Sara Garcia incide en la necesidad de que los jóvenes cuenten con estos espacios para emprender. "Las grandes empresas están en las grandes ciudades, pero no todo tiene que ser en Madrid y Barcelona. Ahora hay emprendedores que sacan adelante sus proyectos en incubadoras o espacios de coworking en los que pueden discutir ideas e iniciativas y si hay estos recursos, por qué no se pueden hacer grandes desde aquí", remarca la también científica, después de informar de que ayer mismo habló con su compañero Pablo Diez, que continúa su formación en Alemania con la Agencia Espacial Europea, para comentarle que asistiría a la inauguración del espacio al que ambos dan nombre. "Me dijo que echa mucho de menos su tierra, porque los jóvenes tenemos arraigo a nuestra tierra y es importante que todas las instituciones arropen a los que tienen talento, que se pueda generar un caldo de cultivo, para que después de viajar o conocer otros sitios puedan volver a casa e impulsar sus ideas y empresas, que son el motoro económico. Hay que apostar por las nuevas generaciones", añade.

La ampliación del centro de base tecnológica se remató en diciembre de 2024 tras una inversión de tres millones de euros. Dispone de 28 puestos de coworking, un salón de acto con capacidad para 120 personas y dos laboratorios y con el objetivo de generar sinergias con el edificio más antiguo, como explica el alcalde.

La rectora, Nuria González, por su parte alaba la apuesta por este espacio "que puede generar talento y conocimiento y se ofrece para las nuevas generaciones, para poder retener el talento en León que sale de las aulas".