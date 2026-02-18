La Universidad de León, una apuesta segura

Publicado por Abigail Calvo Creado: Actualizado:

La Universidad de León permite a los jóvenes leoneses completar su formación académica con unos estudios superiores de calidad y de referencia. Entre sus catorce facultades y escuelas se ofertan 41 grados, con representación de todas las ramas del conocimiento, a los que se suman cinco dobles grados, que permiten al estudiante conseguir dos títulos en menos tiempo al existir una coordinación entre ambos.

El Campus de Vegazana concentra la educación universitaria en León, que a mayores cuenta con la Escuela de Agrícolas en una amplia extensión en la avenida de Portugal, y en el Bierzo dispone de otro campus centrado, principalmente en la rama de Ciencias de la Salud.

En León están las facultades de de Veterinaria, Ciencias Biológicas y Ambientales, Derecho, Filosofía y Letras, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias del Trabajo, Educación, Ciencias de la Salud y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte junto con las escuelas de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, Superior y Técnica de Ingenieros de Minas y la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. A mayores, está la Escuela Universitaria de Trabajo Social, un centro adscrito a la Universidad de León.

En el campus berciano la oferta está muy vinculada a Ciencias de la Salud, con Enfermería, Nutrición, Podología y Fisioterapia, además de Ingeniería Forestales y del Medio Natural y el renovado grado de Geotecnologías y Topografía.

Entre los títulos con más demanda, año tras año, están Aeroespacial, Enfermería, Veterinaria, Biotecnología o Fisioterapia, además de los dobles grados, que en los últimos cursos han incrementado la nota de corte, como el de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Biología es otro de los títulos que más gusta entre los alumnos que superan la prueba de acceso a la universidad, junto con Inteligencia Artificial e Ingeniería de Datos.

Ciencias Gastronómicas es de reciente incorporación a la oferta de la institución académica leonesa, que también incluye Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Podología y Nutrición Humana y Dietética. Ciencias Ambientales o Ciencia y Tecnología de los Alimentos o Relaciones Laborales demuestran el amplio abanico de posibilidades con las que cuenta la Universidad de León para que el estudiante elija en función de su vocación o sus intereses su carrera de estudios superiores.

Entre los grados clásicos, además de la rama de Humanidades y Derecho, la amplia variedad de titulaciones que se enmarcan en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales o la rama vinculada a la Educación con sus diferentes menciones.

En las escuelas se ofrecen las ingenierías, con la opción de dobles grados vinculados a la Energía y a Minas o Energía y Eléctrica, además de la rama industrial y la Informática.

La oferta es amplia y variada y el estudiante puede consolidar su formación superior con titulaciones muy vinculadas al mercado laboral, ya que existen gran número de convenios con el sector empresarial para realizar las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares.

Los servicios complementarios de la Universidad de León para sus estudiantes van desde el ámbito cultural al deportivo, además de becas y un sinfín de actividades para que el paso por cualquiera de los campus, el de Vegazana o el de Ponferrada, sea un viaje enriquecedor más allá de las aulas. Todo ello se completa con una universidad cada vez con más perspectiva internacional en todos los ámbitos y muy volcada en la investigación y la transferencia de conocimiento.