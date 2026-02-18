Las siete razones detrás del parón de los médicos leoneses

«Soy la solución, no el problema». Con esta contundente declaración de intenciones, los médicos leoneses se han sumado a la movilización nacional para explicar a sus vecinos por qué, en ocasiones, es necesario parar para poder seguir cuidando. No se trata solo de una cuestión laboral, es un grito de auxilio por la seguridad del paciente y la supervivencia de un sistema que, aseguran, se debilita por momentos.

1. El factor tiempo. «No quiero ver pacientes cada 5 minutos». Uno de los pilares de la protesta es la reivindicación de la calidad asistencial. Los médicos denuncian que la saturación actual les impide dedicar el tiempo necesario a cada persona que entra en consulta. «Necesito tiempo para hacerlo bien», reza uno de sus manifiestos.

2. Las guardias de 24 horas. «Una explotación». Exponen una realidad invisible para muchos, la guardias interminables en turnos de 24 horas que se consideran una forma de explotación donde, tras el servicio, no siempre existe un periodo de descanso real. La hora de guardia se cobra por debajo de la ordinaria. No están reguladas adecuadamente y obligan al médico a estar pendiente del móvil día y noche y no computan como tiempo trabajado de cara a la jubilación, aunque son obligatorias hasta los 55 años.

3. Un compromiso ético. Los médicos apelan al artículo 6.4 de su Código Deontológico, que les obliga a denunciar las deficiencias del sistema cuando estas afectan a la atención correcta de los ciudadanos. Insisten en que un médico «protegido y cuidado» es la única garantía para que el paciente reciba una medicina humanizada. En León, donde la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población exigen un esfuerzo extra, los profesionales piden a la población que los acompañen en esta lucha. «Seguir maltratando así a los médicos es el principio del final de la Sanidad Pública tal y como la conoces», advierten como último aviso para evitar el colapso definitivo del sistema.

4. Eficiencia. Piden que el sistema sanitario sea eficiente en la burocracia y las derivaciones. «Necesito que el sistema funcione para poder derivar a otras especialidades al paciente que lo requiera», explican, señalando que los cuellos de botella actuales merman la capacidad de diagnóstico y tratamiento.

5. Un marco legal estable. Piden un Estatuto Marco propio porque hacerse médico supone las mejores notas del instituto, seis años de carrera, un año de MIR y 4 ó 5 de especialidad. «Tú como paciente percibes claramente cuándo te atiende un médico bien formado».

6. El compromiso con el paciente. Que consiste en dar la mejor atención y más humanizada. y un sistema «sin médicos protegidos y cuidados no puede garantizar lo que tú necesitas».

7. Equidad y confianza. Un sistema equilibrado para los médicos repercute en una equidad compartida. «Hemos demostrado siempre nuestra vocación, incluso en los momentos más duros, y esta situación no es diferente, confía», animan a hacer a los pacientes.

El paro nacional de médicos ha encontrado estos dos días en León su mayor eco de toda la comunidad, con un seguimiento del 27,5% el lunes y un 29,1% ayer que supera ampliamente la media autonómica. No es solo una cuestión de cifras, es el grito de una plantilla agotada que, bajo el paraguas de Médicos Unidos por sus Derechos se concentra hoy en San Marcelo a las 12.00 horas para exigir un cambio radical en un modelo que ven «peligroso» para el profesional y el ciudadano. «Si paramos, la sanidad para», indican.