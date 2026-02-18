Mañueco anuncia en León un programa de mil medidas para situar a Castilla y León en el podio nacional

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Mil medidas para que Castilla y León se coloque entre las mejores autonomías para vivir, con la mejor calidad de vida. Este es el objetivo que acaba de lanzar Alfonso Fernández Mañueco en la presentación de su programa electoral para aspirar a la reelección de la presidencia de la Junta en las próximas elecciones del 15 de marzo.

Un programa de mil medidas que ha resumido en diez ejes y con propuestas concretas en cada uno de ellas frente a programas que no dicen nada. “Estamos en un momento en que la política lo simplifica todo con frases rápidas y lapidarias y se gobierna con una pancarta, pero nuestras ideas, las del PP de Castilla y León no caben ahí. Necesitamos desarrollar un método y ser responsables”, ha dicho Mañueco quien ha defendido que su programa aporta “responsabilidad cuando hay impulsos, que es lo que pasa en España, con un gobierno zigzaguente, con políticas de selfie en función de las redes sociales. Y esto lo pagan los paisanos que se levantan cada mañana para trabajar duro”.

Entre las novedades que ha presentado y que incluye en su programa, Mañueco ha anunciado una cuenta vivienda para jóvenes que llegará al 20% de los avales para el que quiera comprar un piso y romper así las dificultades del acceso al que de enfrentan las nuevas generaciones.

En materia sanitaria, la apuesta de los populares refuerza los programas específicos para la atención de las mujeres de más de 50 y de 70 años y también inversiones en los centros de salud, junto con la mejora de la atención primaria con analíticas rápidas y electrocardiografía digital.

Becas talento y Erasmus +, ligado a la FP dual y también un Erasmus rural forman parte de la batería de medidas para impulsar la educación. También el apoyo a los nómadas digitales, aquellos que quieren teletrabajar: “Esto es una competencia del Gobierno, pero si él no lo hace le reclamaremos capacidad no sólo para llegar a la población, también al territorio”.

“ Lo dicen los especialistas indicadores independientes, ya estamos en el podio en Educación, Servicios Sociales y Atención a Mayores, también en Sanidad, pero no nos conformamos. Queremos un horizonte de futuro y seguir mejorando. Aquí no hay resignación, nuestro carácter es no pedir privilegios a España, pero sin perder oportunidades “.

Mañueco ha defendido la elección de León para la presentación de su programa: “No es casualidad, porque hace siglos León dio una lección al mundo, aquí nació algo revolucionario la idea de que el poder debe rendir cuentas, cuentas del pasado y confiar en el futuro”.

En un resumen de esas mil medidas, Mañueco concentró en diez ejes algunas de sus propuestas: vivienda, economía y empleo, educación, sanidad, políticas para los mayores, transporte e infraestructuras, el campo, el patrimonio natural y el cultural y los jóvenes.