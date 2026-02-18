Carnaval de León: todo el pescado vendido

Se acabó el Carnaval justo cuando comenzó la Cuaresma. Es ley de vida. A 40 días de que llegue la Semana Santa, la Sardina se entierra sin solución de resurrección. No hay más. Que el pez sea con vosotros y con vuestro espíritu.

León cierra las conmemoraciones de Don Carnal y se abre al tiempo de recogimiento. Antes hubo espacio para los últimos lloros compungidos y para hacer recuento. No hubo que suspender desfiles por las inclemencias del tiempo, cosa que puede que no digan las procesiones. O por lo menos, garantizado no lo tienen.

Las plañideras hicieron lo que mejor se les da. Hubo presencia también de las Zafarronadas Omañesas, para ponerle color leonés a las actividades de la clausura. Y en suma, se cumpió con el rito y la tradición de la mejor forma posible, con un recorrido que transitó en parte por el Húmedo y que llegó a Torres de Omaña.

Para cerrar el evento, se entregó el pescado a las llamas ya entrada la noche, que sin el cambio de hora a la vista, todavía llega bien tarde. Es lo que hay.

El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en LeónJ. CASARES El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

J. CASARES El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

J. CASARES El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León

Entierro de la Sardina 2026 en León.Virginia Moran El Entierro de la Sardina pone punto y final a los Carnavales hoy miércoles en León