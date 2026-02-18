Diario de León

Carnaval de León: todo el pescado vendido

La capital leonesa cierra las conmemoraciones de Don Carnal y se abre al tiempo de recogimiento

Entierro de la Sardina 2026 en León.

Entierro de la Sardina 2026 en León.

Miguel Ángel Zamora
Miguel Ángel Zamora
León

Se acabó el Carnaval justo cuando comenzó la Cuaresma. Es ley de vida. A 40 días de que llegue la Semana Santa, la Sardina se entierra sin solución de resurrección. No hay más. Que el pez sea con vosotros y con vuestro espíritu.

León cierra las conmemoraciones de Don Carnal y se abre al tiempo de recogimiento. Antes hubo espacio para los últimos lloros compungidos y para hacer recuento. No hubo que suspender desfiles por las inclemencias del tiempo, cosa que puede que no digan las procesiones. O por lo menos, garantizado no lo tienen.

Las plañideras hicieron lo que mejor se les da. Hubo presencia también de las Zafarronadas Omañesas, para ponerle color leonés a las actividades de la clausura. Y en suma, se cumpió con el rito y la tradición de la mejor forma posible, con un recorrido que transitó en parte por el Húmedo y que llegó a Torres de Omaña.

Para cerrar el evento, se entregó el pescado a las llamas ya entrada la noche, que sin el cambio de hora a la vista, todavía llega bien tarde. Es lo que hay.

