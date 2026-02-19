Aena: vuelos más caros para invertir en aeropuertos

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Aena presentó ayer su Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora III) para los años entre 2027 y 2031. Entre las medidas planteadas por Aena está un incremento medio anual de la tarifa de 0,43 euros por pasajero, «lo que mantiene las tarifas de Aena en niveles muy competitivos y permitirá que la compañía siga siendo altamente eficiente». Estos 0,43 céntimos se ajustarán en función del tamaño del aeropuerto, es decir, serán inferiores en el caso de los aeropuertos medianos y pequeños, porque las tarifas de los aeropuertos de Aena varían en función de la capacidad.

Cuánta será la repercusión en los vuelos desde León está por concretar, al igual que las acciones concretas que se llevarán a cabo en las instalaciones de La Virgen, que deberán ahora pasar por el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Castilla y León.

La medida de elevar el precio de los vuelos no ha sentado bien a las compañías, pero Aena incide en que busca una inversión cercana a los 13.000 millones para «dotar a los aeropuertos de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y mantenimiento y los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas». De esa inversión total de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada (es decir, financiados a través de las tarifas) y, por tanto, se recogen en el Dora.

León está pendiente así de si por fin la ansiada central de mercancías para revitalizar las instalaciones civiles conseguirá el beneplácito o si, en este proceso de avances, Aena y Defensa apuestan por mejorar las capacidades del ILS, el sistema de apoyo a la navegación, ya que actualmente el leonés es de categoría I y queda en evidencia en situaciones de meteorología adversa que es, precisamente, cuando más necesario es para los pilotos. Todo ello, después de un repunte de pasajeros durante el año pasado y ante la demanda de incrementar los destinos más allá de las campañas de verano o Navidad.

El el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, fue el encargado de presentar la propuesta que según indicó busca mejorar la experiencia de los pasajeros y optimizar la operativa de las aerolíneas para seguir avanzando en comodidad, agilidad en los procesos y seguridad, manteniendo la eficiencia de la operativa aeroportuaria en todas sus dimensiones. Para ello, se han establecido 26 indicadores (satisfacción del pasajero, tiempos de espera, medioambientales y tecnológicos, entre otros), más exigentes, para seguir proporcionando unos altos estándares de calidad. Aena asegura que sigue comprometida con la sostenibilidad y con reforzar el papel de los aeropuertos como nodos de conectividad multimodal eficiente y sostenible.