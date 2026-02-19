Aparecen en León los primeros casos del ‘reto del pétalo’: autolesiones por un desafío juvenil

Al menos dos estudiantes de centros educativos leoneses han protagonizado episodios del ‘reto del pétalo’, una práctica por la que los implicados utilizan objetos punzantes como capuchones de bolígrafos, cutters de las asignaturas de manualidades o lápices especialmente afilados para practicarse pequeñas heridas en los antebrazos, con las que completan el dibujo de una flor con todos sus pétalos.

Cuando el objetivo está conseguido, los adolescentes muestran el logro de sus redes sociales y a cambio, reciben likes o visitas que utilizan para mejorar su posicionamiento personal. En otros casos, el juego iba a seguir sentido inverso y la apuesta consistía en prometer una serie de beneficios digitales a cambio de realizar el reto, pero la disuasión evitó males mayores.

No constan denuncias ante los cuerpos policiales por estos hechos y las referencias que se tienen en los centros educativos son solamente a título extraoficial, porque los padres afectados han decidido ocultar el problema y tomar cartas en el asunto, que se incardina en el marco de las prácticas juveniles digitales inadecuadas.

El procedimiento siempre es el mismo. Primero se realizan pequeñas líneas longitudinales, luego se van enlazando los bordes para formar pequeños pétalos y al final se completa el dibujo. Una vez que se tiene la prueba de la realización de la imagen, que siempre se coloca en la zona del antebrazo para que puede ser ocultada por la manga, se solicita a los amigos la recompensa correspondiente.

ALARMA INICIAL

La alarma generada entre los pocos padres que fueron conscientes de los hechos, hizo que los menores eliminaran de las redes inmediatamente cualquier vestigio de esta práctica.

También están pendientes las fuerzas policiales en León del «reto del paracetamol». Este consiste en competir para ver quién pasa más tiempo en Urgencias en el hospital tras ingerir pastillas de este medicamento.

JUEGO DE RIESGO

Los profesionales alertan del riesgo que supone este juego, cuyo seguimiento también encuentra espacio en las redes sociales. Los adolescentes se jactan de sus logros, pero no son conscientes de que ponen en peligro incluso sus vidas. Dosis de más de diez gramos pueden ocasionar la muerte y este fármaco está al alcance de los jóvenes casi en cualquier casa.

La investigación de este tipo de delitos se complica en León, por cuanto la competencia inicial correspondía a la Policía Local, a través de la Brigada de Menores (Grupo Paidós). Sin embargo, las jubilaciones, los ascensos, y las bajas han dejado un tanto debilitado el bloque. La Policía Nacional incluye estas actividades en la Ufam (Unidad de Familia).

Los centros docentes de León extreman la precaución estos días ante los llamativos episodios que está generando la horquilla de población que ronda los 14 años. Al margen de los asuntos que tramita la Fiscalía de Menores, los psicólogos alertan de un crecimiento exponencial en las patologías de salud mental que surgen, más que de la delincuencia, de los patrones que generan las plataformas de entretenimiento cibernético. Ya salió a la luz hace ahora un año el caso de cuatro menores de Villablino que utilizaron Inteligencia Artificial para «desnudar» de forma ficticia a compañeras de centro. Hubo de intervenir el Ministerio Fiscal entonces. Ahora no lo ha hecho en estos episodios por la falta de constatación de los casos. En uno, se trata de una niña y sus progenitores ya han tomado cartas en el asunto a título particular.