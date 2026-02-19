Ponferrada confirma la llegada de MediaMarkt a El Rosal con 50 nuevos empleos y obras ya en marcha

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La ciudad de Ponferrada encara 2026 con un anuncio que, más allá del debate político, apunta a un movimiento estratégico en su tejido comercial. La apertura de una nueva tienda de MediaMarkt en el Centro Comercial El Rosal no solo supone la llegada de una multinacional del sector tecnológico, sino también la creación de cerca de 50 puestos de trabajo. El anuncio se ha producido en un contexto clave: la presentación de la V Feria de las Rebajas del comercio local, donde el equipo de Gobierno ha querido dejar claro que la inversión ya está en fase ejecutiva.

MediaMarkt en Ponferrada: obras en marcha y 50 empleos en formación

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, David Pacios, ha confirmado que la futura tienda de MediaMarkt ya está en proceso de adaptación en el Centro Comercial El Rosal. Las obras interiores han comenzado mientras avanzan los trámites administrativos para la concesión definitiva de la licencia de actividad. Según el edil, no se trata de una expectativa a largo plazo, sino de una operación que avanza a ritmo firme.

La multinacional, además, ha iniciado ya la formación de los trabajadores que integrarán la plantilla del establecimiento. Esta fase previa es habitual en grandes cadenas de distribución tecnológica, que apuestan por capacitar a su personal antes de la apertura para garantizar estándares homogéneos de atención y especialización.

La previsión es que el nuevo punto de venta genere alrededor de medio centenar de empleos directos, una cifra significativa en el contexto económico local. La implantación de MediaMarkt en Ponferrada refuerza el posicionamiento comercial de El Rosal como polo de atracción en la comarca del Bierzo.

MediaMarkt y el debate político en Ponferrada: IAE frente a CNAE

El anuncio no ha estado exento de polémica. El portavoz municipal del PSOE, Olegario Ramón, había cuestionado los datos relativos a nuevas aperturas comerciales en la ciudad. En respuesta, el concejal de Comercio ha defendido que las cifras empleadas por los socialistas se basan en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), mientras que el equipo de Gobierno utiliza los registros del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), considerados más ajustados a la realidad empresarial local.

Según los datos del IAE, Ponferrada pasó de 9.664 empresas registradas en diciembre de 2024 a 9.697 en diciembre de 2025, lo que refleja un crecimiento moderado pero sostenido. Para el Ejecutivo municipal, esta evolución, unida al aumento de población y a la reducción del desempleo, dibuja un escenario de estabilidad que contrasta con los discursos alarmistas.

Pacios ha insistido en que centrarse en cifras parciales puede generar una percepción distorsionada del dinamismo económico. En su intervención, apeló a la responsabilidad institucional para no trasladar mensajes que puedan afectar la confianza de emprendedores y autónomos.

Feria de Rebajas y MediaMarkt: dos estrategias para dinamizar Ponferrada

La confirmación de la apertura de MediaMarkt se produjo durante la presentación de la V Feria de las Rebajas, que se celebrará del 20 al 22 de febrero bajo el lema #elcentromola. La iniciativa busca incentivar las ventas en los establecimientos del centro urbano, promoviendo el consumo local en un momento estratégico tras la campaña navideña.

El Ayuntamiento ha querido vincular ambos anuncios como parte de una misma estrategia: reforzar tanto el comercio tradicional como la capacidad de atraer grandes marcas. La convivencia entre comercio de proximidad y grandes superficies se plantea, así, como un modelo complementario más que competitivo.

Desde el Consistorio subrayan que la llegada de MediaMarkt no resta protagonismo al pequeño comercio, sino que amplía la oferta global de la ciudad y puede actuar como elemento tractor de visitantes. La clave, insisten, está en consolidar un ecosistema comercial diverso y sostenible.

En definitiva, la futura apertura de MediaMarkt en el Centro Comercial El Rosal marca un nuevo capítulo en la evolución económica de Ponferrada. Con las obras ya en curso y la formación de la plantilla en marcha, el proyecto se aleja del terreno de las promesas para situarse en el de los hechos.