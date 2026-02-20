Quiñones visita la exposición de Diario de León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones y los candidatos a procuradores del PP por la provincia en las Cortes, María José Álvarez Casais y Antonio Mendoza, visitaron la exposición que conmemora el 120 aniversario de Diario de León, acompañados por el delegado de la Junta en la provincia, Eduardo Diego. Durante la visita, el jefe de la Sección de Fotografía de Diario de León, Ramiro J. López, les fue explicando los diferentes apartados de la muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 12 de marzo, en horario de 11.30 a 13.30 horas, de martes a viernes. Los visitantes podrán imprimir la página de Diario de León de la fecha que deseen, a un precio de tres euros.